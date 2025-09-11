Sau hai ngày xét xử, chiều 11/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ hỗn chiến nghiêm trọng trên đường Nguyễn Tất Thành khiến một người tử vong.

Ở nhóm phạm tội “Giết người”, bị cáo Lê Vũ Hoàng Tươi (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) cùng hai đồng phạm khác bị tuyên án chung thân. Những bị cáo còn lại nhận nhiều mức án khác nhau, thấp nhất là 11 năm tù.

Với nhóm phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị cáo Lê Minh Long (25 tuổi, trú Đà Nẵng), người mâu thuẫn với Tươi dẫn đến vụ hỗn chiến lĩnh 4 năm tù. Các đồng phạm trong nhóm Long nhận nhiều mức án khác nhau, thấp nhất là 18 tháng tù.

Ngoài ra, một số bị cáo còn bị xét xử về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 6/5/2024, tại quán karaoke New Phương Đông (Đà Nẵng), nhóm của Lê Vũ Hoàng Tươi mâu thuẫn với nhóm Lê Minh Long.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Long bất ngờ đấm vào mặt Tươi. Dù được mọi người can ngăn, Tươi vẫn "ôm hận" và nhắn tin qua mạng xã hội hẹn Long ra đường Nguyễn Tất Thành để giải quyết.

Tối hôm sau (7/5/2024), hai nhóm kéo đến điểm hẹn, mang theo hung khí như đao, mác, roi điện, dao kiếm tự chế, bom xăng.

Khi đến số nhà 1071 đường Nguyễn Tất Thành, Long hô ném bom xăng về phía đối thủ, nhóm của Tươi lập tức lao vào tấn công.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Thấy đối phương đông hơn, nhóm Long bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, Phan Thành Đạt (đi cùng Long) bị Tươi và đồng bọn chém nhiều nhát, gục xuống tại một con kiệt đường Hà Khê và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nhóm Tươi bỏ trốn nhiều nơi, phi tang hung khí xuống sông, ra TP Huế ẩn náu. Tươi tiếp tục lẩn trốn vào Đồng Nai nhưng không thoát được.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn bộc phát từ một cú đấm trong quán karaoke mà các bị cáo đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tấn công quyết liệt khiến một người thiệt mạng. Hành vi này mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự.