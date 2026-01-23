Vào dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, Trung Quốc bước vào kỳ "Xuân Vận", được coi là "đợt di cư lớn nhất của loài người", với hàng tỷ lượt đi lại.

1 năm sau chuyến đi tới Đại Lý - Lệ Giang - Côn Minh, chị Thu Hà (22 tuổi, Hà Nội) vẫn còn ám ảnh cảnh tượng đông đúc, người chen người trên tàu và các điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Tại các bến tàu, sân bay, nếu không tới sớm, khả năng du khách bị lỡ chuyến là rất cao và càng khó để đặt chuyến khác.

"Năm ngoái, tôi gặp vấn đề với vé tàu nên suýt trễ chuyến Lệ Giang đi Côn Minh. Các chuyến khác trong ngày đều đã kín chỗ. May mắn tôi được nhân viên ga hỗ trợ, kịp lên tàu chỉ 2 phút trước khi khởi hành. Tàu chật kín người và hành lý, hành khách gần như không thể cử động. Rất may là chất lượng tàu cao, đi êm và nhanh", chị Hà kể.

Dù ám ảnh với cảnh đông đúc trong cuộc "đại di cư" của Trung Quốc nhưng Thu Hà cũng vẫn muốn trở lại đây vào dịp tết Nguyên đán 2026. Bởi đây là thời điểm cô có thể nghỉ dài ngày và du lịch mùa đông hấp dẫn ở xứ tỷ dân.

Cảnh đông đúc ở Đại Lý và Lệ Giang chị Hà ghi lại vào chuyến du lịch tết Nguyên đán 2025. Ảnh: NVCC

Vợ chồng anh Vũ Ngọc Quân (46 tuổi, Quảng Ninh) đã đưa 2 con du lịch Trung Quốc 3 lần vào 3 dịp tết Nguyên đán. Năm 2020 và năm 2024, họ tới Lệ Giang, năm 2025 thì chọn Thành Đô và Trùng Khánh.

Gia đình anh đã quá quen với cảnh xếp hàng cả tiếng mới vào được khu vui chơi. Năm ngoái, họ chờ 2 tiếng để lên được cáp treo đến núi tuyết Tây Lĩnh ở Thành Đô rồi lại mất chừng ấy thời gian khi quay lại.

"Đi chơi dịp lễ, Tết ở Việt Nam đã đông rồi nhưng ở Trung Quốc còn đông hơn nhiều lần, đông tới mức khủng khiếp. Dịp này, phòng khách sạn ở các khu vực trung tâm, gần ga tàu điện ngầm cũng sẽ tăng giá và đặt vé tàu khó hơn. Tuy nhiên, các trải nghiệm vui chơi ở Trung Quốc vô cùng đa dạng, không khí đón Tết nhộn nhịp khiến gia đình tôi không ngại xếp hàng chờ đợi", anh Quân nói.

Các điểm du lịch nổi tiếng đều chật cứng người. Ảnh: NVCC

Tết Nguyên đán năm nay, gia đình anh Quân đã hoàn tất thủ tục visa, dự kiến sẽ đi Hồ Nam và Quý Châu.

"Ở các khu vui chơi, lượng khách đông nhưng tuân thủ rất tốt việc xếp hàng. Các hàng quán vẫn hoạt động nhộn nhịp, không có chuyện đóng cửa, hét giá như nhiều người lo ngại", anh Quân chia sẻ.

Gia đình anh Quân dự định trở lại Trung Quốc vào tết Nguyên đán 2026. Ảnh: NVCC

Theo thông tin từ nhiều đơn vị lữ hành Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách Việt nhất trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026. Trung Quốc ghi điểm nhờ thủ tục đơn giản, thời gian di chuyển ngắn, sản phẩm đa dạng và chi phí hợp lý.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel cho biết, đơn vị này có hơn 20 hành trình tour Trung Quốc vào dịp Tết. Các tour tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu khởi hành mùng 1, mùng 2 Tết đã kín chỗ từ sớm.

Tại BestPrice Travel, lượng khách đặt tour Trung Quốc tăng khoảng 25–30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khách có xu hướng đặt tour sớm hơn, tập trung nhiều vào các hành trình có trải nghiệm văn hóa - lễ hội Tết đặc trưng và cảnh quan thiên nhiên mùa đông.

Các tour Trung Quốc mùa đông đắt khách. Ảnh: Hoàng Dung

Về mức giá, tour Trung Quốc dịp tết Nguyên đán có tăng nhẹ khoảng 20–30% so với ngày thường, chủ yếu do chi phí vé máy bay, dịch vụ lưu trú và nhu cầu cao trong cao điểm lễ. Tuy nhiên, so với nhiều thị trường Đông Bắc Á khác, mức giá này vẫn được đánh giá là hợp lý và dễ tiếp cận với khách Việt.

Đại diện các công ty cho biết, vào các ngày cao điểm tết Nguyên đán, tình trạng đông đúc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đây là yếu tố có thể dự báo và chủ động xử lý.

"Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với đối tác cung cấp dịch vụ nội địa tại Trung Quốc để xây dựng chương trình hợp lý, cố gắng điều chỉnh cung đường di chuyển, rút ngắn những điểm mua sắm nếu khách hàng không có nhu cầu để tập trung thời gian cho việc tham quan", ông Cường nói.

BestPrice Travel cũng thực hiện thiết kế lịch trình linh hoạt, tránh tham quan vào khung giờ cao điểm; Đặt sớm vé, khách sạn và phương tiện để hạn chế tối đa việc chờ đợi.

Hiện nay, nhiều du khách cũng lựa chọn du lịch Trung Quốc tự túc. Nếu đi tự túc, du khách nên tìm hiểu, cài đặt sẵn các ứng dụng dịch thuật, thanh toán, đặt vé - phòng trực tuyến.