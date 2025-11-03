Thiên Huệ, một nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ nhiều video trải nghiệm ẩm thực ở phố cổ Hà Nội.

Cách đây không lâu, nữ du khách đã tìm tới 5 hàng quán Hà Nội được Michelin khen ngợi, trong đó có 4 quán bún chả và 1 quán bánh cuốn (có bán cả bún chả), gồm: bún chả chan (phố Mai Hắc Đế), bánh cuốn Bà Hoành (phố Tô Hiến Thành), Tuyết bún chả 34 (Hàng Than), bún chả Ta (phố Nguyễn Hữu Huân) và Bún chả Đắc Kim (Hàng Mành).

Điểm chung của 5 quán ăn này là đều có món thịt nướng và nước mắm hấp dẫn. Tuy nhiên, hương vị của mỗi nơi lại có đặc trưng riêng.

"Bún chả là món nhất định phải thử khi tới Hà Nội", nữ du khách Trung Quốc khẳng định.

Điểm dừng chân đầu tiên của cô là quán bún chả chan - lọt vào danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá hợp lý) trong cẩm nang ẩm thực Michelin Guide. Quán phục vụ bún chả chan và bún chả truyền thống. Nữ du khách chọn thưởng thức bún chả truyền thống.

Ngay khi món ăn được mang ra, cô bất ngờ với suất bún 40.000 đồng có phần thịt nướng đầy đặn: thịt ba chỉ sém cạnh lẫn chả miếng và rau ăn kèm. Nước mắm nóng hổi, đậm vị và thoang thoảng mùi khói khiến nữ du khách thích thú.

"Món nướng ở đây có mùi khói đặc biệt, nước mắm bốc hơi nóng hổi, cực kỳ ngon. Tôi đã phải nhấp một ngụm nước mắm dù nó vốn chỉ dùng để chấm", nữ du khách nhận xét.

Nữ du khách gọi thêm 1 đĩa chả miếng nóng hổi và thơm lừng để thưởng thức. Ảnh: Travelandrice

Thưởng thức món ăn, Thiên Huệ khẳng định bún chả ở đây tuyệt vời đến mức cô muốn quay lại lần nữa. Nữ du khách ngạc nhiên khi quán ngon vậy mà lại có ít đánh giá trên mạng xã hội.

Quán không có tên riêng, mà chỉ có tấm biển ghi "bún chả chan" - món chính của quán. Khác với bún chả thông thường, bún chả chan kết hợp cùng nước ninh xương nóng hổi.

Mỗi bát sẽ có bún, chả miếng, chả băm, chả cuốn lá xương sông, rau cải, chan đẫm nước dùng. Phần nước dùng có vị ngọt thanh, thơm thơm của hành, mùi, kết hợp cùng vị ngăm ngăm của rau cải, đậm đà của miếng chả sém cạnh.

Đây được xem là "phiên bản lạ" của bún chả Hà Nội, là món ăn ưa thích của một bộ phận thực khách, nhất là vào thời điểm se lạnh.

Suất bún chả chan tại quán

Quán sử dụng than để nướng, nên miếng thịt khi sém cạnh tỏa mùi thơm hấp dẫn. Miếng chả băm ở quán được làm thành tảng to, khoảng 200g, đủ chia 3-4 suất, chứ không phải nặn thành viên nho nhỏ như những quán khác. Thịt sau khi nướng sẽ thơm và giữ được độ mềm, ngọt.

Miếng chả băm được nướng cả tảng lớn thay vì nặn thành viên nhỏ

Sau quán đầu tiên, nữ du khách tiếp tục ghé quán bánh cuốn Bà Hoành. Dù nổi tiếng với bánh cuốn, quán cũng phục vụ thêm bún chả nên Thiên Huệ quyết định thử cả hai. Suất bún chả nhỏ với giá 50.000 đồng. Cô gật gù khen món chả lá lốt thơm lừng của quán. Nước mắm cũng được nữ du khách đánh giá vừa miệng.

Nữ du khách thưởng thức bún chả ở quán Bà Hoành giá 50.000 đồng. Ảnh: Travelandrice

Rời quán bánh cuốn Bà Hoành, cô ghé quán Tuyết Bún chả 34, nơi phần thịt ba chỉ được nướng cháy cạnh, béo ngậy và thơm mùi than. Tiếp đó là bún Chả Tạ gần hồ Hoàn Kiếm, quán có không gian sạch sẽ. Nữ du khách gọi một suất đầy đủ có giá 120.000 đồng. Cô dành lời khen cho những miếng thịt nướng dày, tẩm ướp kỹ và nem rán giòn rụm.

Nữ YouTuber cho biết, trong 4 quán đã thưởng thức, cô ấn tượng nhất với hương vị đậm đà, nóng hổi của quán bún chả chan.

Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình là bún chả Đắc Kim. Cô cho biết con phố nơi quán tọa lạc đông đúc, có nhiều cửa hàng tương tự, nhưng Đắc Kim vẫn thu hút đông khách nhất.

Thiên Huệ thưởng thức suất bún chả Đắc Kim giá 70.000 đồng. Ảnh: Travelandrice

Cô ấn tượng nhất với phần thịt nướng có cả bì, khi cắn vào có độ giòn và vị beo béo đặc trưng. Nước mắm của quán cũng được cô khen ngợi vì vị hài hòa, không quá mặn hay ngọt, nhưng lại dậy mùi khói thơm lừng.

Bên cạnh đó, món nem chay ăn kèm khiến nữ YouTuber bất ngờ. Cô nhận xét: "Nem chay ở đây rất ngon, vỏ ngoài giòn rụm, không bị nhiều dầu, bên trong có vị nấm thơm tự nhiên".

Sau khi thử 5 món bún chả được Michelin gợi ý, nữ du khách tổng kết rằng bún chả ngon nhất khi thịt được nướng trên than, có mùi khói đặc trưng kết hợp nước chấm vừa miệng. Với cô, quán bún chả chan và bún chả Đắc Kim là hai nơi "đáng thử nhất" trong chuyến đi lần này.