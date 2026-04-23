Ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đã ký công văn thống nhất chủ trương dừng hoạt động bến phà Đồng Việt theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Bến phà Đồng Việt dừng hoạt động sau khi cầu mới được đưa vào khai thác. Ảnh: V.G

Bến phà Đồng Việt được đưa vào khai thác từ năm 1997, nằm trên tuyến đường ĐT.299, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh nối với phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng. Trong suốt nhiều năm, đây là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân hai địa phương.

Tuy nhiên, từ khi cầu Đồng Việt được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2025, lưu lượng người và phương tiện qua phà giảm mạnh. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần đường bộ Bắc Giang, mỗi ngày bến phà chỉ hoạt động từ 1-2 chuyến, thậm chí có ngày không phát sinh chuyến nào.

Cầu Đồng Việt được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2025, góp phần thay thế bến phà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông qua sông Thương.

Không chỉ vậy, những năm gần đây, mực nước sông Thương tại khu vực bến phà thường xuyên dâng cao vào mùa mưa lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần đường bộ Bắc Giang chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Việt và phường Trần Hưng Đạo tổ chức thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt thông tin, chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý, bảo quản tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại khu vực bến phà.