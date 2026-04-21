Cột đồng hồ 35 tỷ đồng tại phường Hồng Gai (Quảng Ninh) hiện đã dừng hoạt động và đang chờ sửa chữa sau thời gian hư hỏng.
Cột đồng hồ nằm ở trung tâm vòng xuyến giao giữa các đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông và 25/4, với thiết kế và màu sắc nổi bật. Đây được xem là công trình tạo điểm nhấn trong kiến trúc đô thị và không gian văn hóa tại Hạ Long.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, chiếc đồng hồ trên cột đã ngừng chạy, các kim đứng yên ở mốc cố định, bất kể ngày đêm.
Không chỉ vậy, hệ thống màn hình LED xung quanh, vốn dùng để hiển thị giờ của một số quốc gia trên thế giới, cũng đã ngừng hoạt động.
Ngoài sự cố kỹ thuật của đồng hồ, cảnh quan xung quanh công trình cũng có dấu hiệu xuống cấp. Nhiều vị trí lát đá ở hồ nước bị nứt vỡ, ảnh hưởng đến mỹ quan chung.
Theo người dân sống gần khu vực, cột đồng hồ này đã nhiều lần gặp trục trặc. "Do tính chất công việc, tôi thường xuyên đi qua đây và thấy công trình hay gặp sự cố như đồng hồ không hiển thị đúng giờ, các bảng LED không bật…", anh Nguyễn T., sống trên đường Cao Thắng, cho hay.
Ngày 20/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hồng Gai xác nhận cột đồng hồ đã ngừng hoạt động hơn một tháng. Công trình hiện đã hết hạn bảo hành và đang chờ sửa chữa.
Cũng theo vị lãnh đạo phường, do hệ thống công nghệ phức tạp, đòi hỏi đơn vị có chuyên môn cao để sửa chữa, hiện chỉ có một đơn vị kỹ thuật tại TPHCM có khả năng xử lý sự cố này.
Chính quyền đã liên hệ, đơn vị sửa chữa cũng cử đội ngũ kỹ thuật ra Quảng Ninh để khắc phục, dự kiến hoàn thành vào ngày 25/4. Sau khi hoàn tất, cột đồng hồ sẽ được đưa vào hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tham quan của người dân.
Cột đồng hồ được xây dựng và hoàn thành năm 2017 với kinh phí 35 tỷ đồng. Phần khung làm từ 18 tấn thép, bên ngoài bọc kính cường lực màu vàng.
Tổng thể công trình cao 28m, gồm 53 khối lớn nhỏ. Trên cùng là đồng hồ kim, xung quanh bố trí 10 đèn LED. Dưới chân là hệ thống hồ nước, vòi phun và các bậc đá.