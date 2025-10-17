Theo thông tin tờ Yangtze Evening News đăng tải, Lin từng là một hướng dẫn viên du lịch năng động.

Trước khi bị bệnh, Lin là một cô gái vô tư và tận hưởng cuộc sống. Ảnh: Sina

Cô kết hôn với một người đàn ông họ Chang vào năm 2013. Bốn năm sau, biến cố ập tới gia đình nhỏ khi Lin bị chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp ở hệ thần kinh trung ương.

Bệnh tình trở nặng khiến Lin bị liệt hoàn toàn và không thể chủ động trong các sinh hoạt hàng ngày.

Biến cố bất ngờ ập tới khiến Lin bị liệt toàn thân. Ảnh: Sina

“Nhìn mọi người bên ngoài tự do đi lại, tôi lại đặt cho bản thân cả ngàn câu hỏi rằng tại sao mình mắc kẹt trên chiếc xe lăn như thế này?", Lin chia sẻ.

Thay vì đồng cam cộng khổ cùng vợ vượt qua khó khăn, chồng của Lin lại tiếp tục "giáng cho cô" một đòn chí mạng khi lừa bán đi căn nhà trị giá cả triệu tệ (3,7 tỷ đồng) rồi biến mất.

Lin sau đó đã quyết định làm đơn khởi kiện Chang vì tội bỏ rơi cô và gửi lên tòa án ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô.

Chồng bỏ đi khiến mọi việc chăm sóc Lin do người nhà gánh vác. Ảnh: Sina

Cuối năm 2022, Chang bị bắt sau 5 năm lẩn trốn. Hiện vẫn chưa rõ anh ta đã ở đâu và làm gì trong suốt thời gian này.

Vào tháng 3/2024, Chang bị kết án 10 tháng tù vì tội bỏ rơi vợ trong hoàn cảnh khó khăn. Thay vì hối hận, Chang phũ phàng khẳng định rằng "thà ở tù còn hơn phải chăm vợ liệt" khiến Lin buộc phải nộp đơn ly hôn.

Tòa án đã chấp thuận yêu cầu ly hôn của Lin vào tháng 3 năm nay.

Lin và Chang được tòa tuyên ly hôn vào tháng 3 năm nay. Ảnh: Sina

Các công tố viên địa phương cũng hỗ trợ thủ tục tư pháp để người phụ nữ đã chịu nhiều tổn thương này được nhận một khoản trợ cấp trị giá 65.000 Nhân dân tệ (240 triệu đồng).

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Trung Quốc. Nhiều bình luận khẳng định "hình phạt dường như vẫn còn quá nhẹ" sau loạt hành động nhẫn tâm mà Chang đã gây ra cho vợ.