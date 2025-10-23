Ngày 22/10, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ lắp đặt, hoàn thiện các gian hàng phục vụ Hội chợ Mùa Thu 2025.

Công tác thi công hạ tầng, trang trí và bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đang được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch.

Các khu vực chủ đề chính của hội chợ như “Thu Thịnh Vượng”, “Tinh hoa Văn hóa Việt”, “Tinh hoa Thu Hà Nội”, “Thu Đất Việt - Sắc Nước Hương Thu” và “Thu Gia Đình” đã hoàn thiện phần khung gian hàng và đang trong giai đoạn trang trí, sắp đặt sản phẩm.

Các khâu chuẩn bị hạ tầng đang hoàn thiện những bước cuối cùng, sẵn sàng cho ngày khai mạc hội chợ. Ảnh: BTC

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội ngành hàng đã bắt đầu đưa sản phẩm vào trưng bày, hoàn thiện gian hàng theo tiêu chí hiện đại - sáng tạo - đậm đà bản sắc Việt. Một số doanh nghiệp còn ứng dụng công nghệ trưng bày 3D, mô hình thực tế ảo nhằm thu hút khách tham quan và đối tác quốc tế.

Theo Ban tổ chức, đến ngày 22/10, hơn 90% hạng mục hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, an ninh và truyền thông đã được hoàn thiện. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khu vực truyền thông, trung tâm báo chí và sân khấu chính cho lễ khai mạc được rà soát lần cuối.

Dự kiến, Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối 25/10, với 3.000 gian hàng trưng bày khoảng 13.000 sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm hẹn giao thương lớn nhất trong năm”, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá thương hiệu Việt và khẳng định năng lực hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.

Tại hội chợ, không gian thiết kế của tỉnh Gia Lai rộng hơn 200 m2, với chủ đề “Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ - Thu Thịnh vượng”. Ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, cho hay, Hội chợ Mùa Thu 2025 là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mới. Sự kết hợp tinh hoa “rừng vàng và biển bạc” sẽ giúp địa phương quảng bá mạnh mẽ sản phẩm và du lịch, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đem hàng loạt sản phẩm đặc sản đến hội chợ, bà Trần Thị Bé - Giám đốc Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát chia sẻ, đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô, chia sẻ tới mọi người những câu chuyện văn hoá của vùng đất thông qua các sản phẩm trưng bày.

Các doanh nghiệp đang vận chuyển sản phẩm đến hội chợ. Ảnh: BTC

"Qua sự kiện lần này, chúng tôi có thể tìm kiếm đối tác phân phối, mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm, đồng thời lắng nghe phản hồi trực tiếp của người tiêu dùng để cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng", bà Bé kỳ vọng.

Tương tự, các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản tại khu vực phía Nam cũng đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội chợ. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào thiết kế gian hàng, trưng bày sản phẩm theo hướng “xanh - sạch - bền vững”, nhấn mạnh yếu tố truy xuất nguồn gốc và chứng nhận quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu từ thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh việc giới thiệu các dòng sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra, mực... các doanh nghiệp còn chú trọng đến quảng bá những sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao - thế mạnh mới đang chiếm ưu thế trong xuất khẩu thủy sản của nước ta hiện nay.

Bà Phạm Thị Bạch Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ sản Thái Thuỷ, chia sẻ, các sản phẩm đặc trưng và nổi bật của công ty đã chuẩn bị sẵn sàng và vận chuyển thành công đến Hà Nội. Trước 1 ngày diễn ra hội chợ, doanh nghiệp sẽ mang theo chuyến hàng cuối cùng để đảm bảo sản phẩm tới tay người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế là hàng mới nhất.

“Được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn và chất lượng, mang đặc trưng của quê hương là mong muốn lớn nhất của chúng tôi khi tham gia hội chợ. Những con tôm, con cá nuôi quảng canh được chế biến thơm ngon, đẹp mắt, không hoá chất là những món quà mà An Giang sẽ mang tới Hà Nội trong mùa thu này”, bà Thuỷ nói.

Nhiều sản phẩm đặc sản nổi tiếng của các tỉnh được đem đến hội chợ để quảng bá. Ảnh: BTC

Theo ông Larry Hu, Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, Hội chợ Mùa Thu Việt Nam 2025 không chỉ đơn thuần là một sự kiện thương mại thường niên tầm quốc gia, mà còn là biểu tượng cho sự hội nhập, sáng tạo và phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Theo ông, nền kinh tế năng động của Việt Nam, cùng với dân số trẻ am hiểu công nghệ và ngành sản xuất vững mạnh, hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Amazon trong việc trao quyền cho doanh nghiệp thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi rất vui mừng được là một phần của hội chợ quốc gia này. Sự kiện sẽ không chỉ kích thích sản xuất trong nước mà còn thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”, ông bày tỏ.

Ông Larry Hu cũng tiết lộ, các hoạt động của Amazon Global Selling tại hội chợ sẽ hướng tới việc kết nối các nhà sản xuất và chủ thương hiệu trong nước từ mọi ngành hàng như nông sản, hàng tiêu dùng, nội thất, dệt may, làm đẹp... với cơ hội xuất khẩu trực tuyến và xây dựng thương hiệu toàn cầu qua Amazon.

Bên cạnh đó, Amazon triển khai các chương trình hỗ trợ dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp kiến thức, công cụ và các hình thức trợ giúp thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Đặc biệt, nền tảng này ứng dụng các công cụ AI, giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng toàn cầu, phát triển sản phẩm bền vững và đa chức năng, đăng ký và xây dựng thương hiệu vững mạnh, đồng thời tối ưu hóa quy trình vận hành quốc tế, tiết kiệm thời gian và chi phí.