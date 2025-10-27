Podcast
Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
Liên hệ tòa soạn
Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại:
02439369898
- Hotline:
0923457788
Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
© 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
Liên hệ quảng cáo
Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
Hotline:
0919 405 885 (Hà Nội)
-
0919 435 885 (Tp.HCM)
Email: contact@vietnamnet.vn
Báo giá:
http://vads.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Thứ Hai, 27/10/2025 - 11:01
Cửu Long Tranh Châu thạch anh tóc vàng giá 10 tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu
Bảo Kiên
27/10/2025 11:01 (GMT+07:00)
Ngoài bức Cửu Long Tranh Châu thạch anh tóc vàng, một gian hàng đá quý tại Hội chợ Mùa Thu 2025 (Hà Nội) còn bày bán nhiều sản phẩm "độc nhất vô nhị" khác với giá tiền tỷ.
Một gian hàng đá quý tại Hội chợ Mùa Thu 2025 - vừa khai mạc tối 25/10, thu hút khá đông khách tham quan do có nhiều sản phẩm độc đáo, hiếm thấy.
Sản phẩm nổi bật nhất là "Cửu Long Tranh Châu" làm bằng thạch anh tóc vàng, có giá 10 tỷ đồng, do một xưởng tại Ninh Bình thuê 3 thợ từ Trung Quốc chế tác trong vòng 2,5 tháng.
Một sản phẩm khác cũng làm từ thạch anh tóc vàng là Phật Bà Quan Âm cầm gậy như ý, có giá hơn 4 tỷ đồng.
Tượng Phật Di Lặc được chế tác bằng thạch anh trắng - loại đá có giá trị thấp hơn thạch anh tóc vàng - được rao bán 2,6 tỷ đồng.
Bộ bàn ghế giá 3,5 tỷ đồng làm bằng ngọc Hoàng Long, một loại đá quý có nguồn gốc từ Trung Quốc, nổi tiếng nhờ màu vàng rực rỡ như mật ong hoặc hổ phách cùng độ trong và độ bóng cao.
Đi kèm với bộ bàn ghế này là sản phẩm rùa cùng chất liệu, giá bán 350 triệu đồng.
Ngoài ra, toàn bộ bộ bàn ghế kèm hai lục bình và bình phong ở giữa, đều bằng ngọc Hoàng Long, được chào bán với giá 10 tỷ đồng. Tên gọi “Hoàng Long” bắt nguồn từ vùng Hoàng Long (Huanglong), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) - nơi loại đá này được phát hiện lần đầu vào đầu những năm 2000.
Một bộ bàn trà bằng ngọc bích dài gần 3m, rộng khoảng 1,3m, đi kèm hai băng ghế (chưa tính đồ trang trí xung quanh), có giá 1,2 tỷ đồng.
Trụ đá thạch anh có hai chiếc với hai kích thước khác nhau. Chiếc bên phải trong ảnh có giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại giá 300 triệu đồng.
Một cặp lục bình khác được chế tác tinh xảo, có giá 680 triệu đồng.
Một sản phẩm để trưng bày phòng khách là rùa ngọc Hoàng Long, kích thước vừa đủ đặt lên một chiếc đôn, giá bán 25 triệu đồng.
Ngoài ra, khách tới đây có thể mua những sản phẩm khác nhưng số tiền ít nhất cũng từ hơn chục triệu đồng mỗi bộ.
Đá mã não, một dạng chalcedony (thạch anh vi tinh thể), có cấu trúc mịn, bóng, và nhiều lớp màu xen kẽ tạo vân rất đẹp. Trong ảnh, một bát đựng hàng trăm viên có giá 13 triệu đồng, tổng trọng lượng khoảng 2-3kg. Người bán cho hay đá mã não thường được dùng làm vòng tay, nhẫn, mặt dây chuyền, khuyên tai, hoặc các vật phẩm điêu khắc, tượng nhỏ.
