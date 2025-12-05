Khu dân cư Cát Lái nằm ở rìa phía Đông TPHCM và gần cụm cảng, với các tuyến đường huyết mạch như Đồng Văn Cống hay Nguyễn Thị Định, giúp kết nối nhanh với cao tốc Long Thành - Dầu Giây hoặc về Khu đô thị Thủ Thiêm.

Mặc dù có vị trí thuận lợi hơn nhiều khu vực khác, nhưng nơi này lại ít được người mua nhà ưu tiên vì lưu lượng xe đầu kéo ra vào cảng hằng ngày rất lớn. Người đi đường phải đối mặt với bụi bặm, tiếng ồn và tình trạng ùn tắc giao thông.

Vào giờ cao điểm, dòng xe đầu kéo kết hợp với xe máy cá nhân tạo nên áp lực giao thông lớn, làm kéo dài thời gian di chuyển. Đây là lý do khiến nhiều người mua ở thực còn e dè khi chọn nhà tại khu vực này.

Tuy nhiên, khi thông tin về các dự án hạ tầng giao thông đang và sắp triển khai như các dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống hay cầu thay phà Cát Lái xuất hiện, thị trường nhà ở khu vực này lập tức “dậy sóng”, giá nhà tăng mạnh nhất từ trước tới nay.

Một trong những chung cư có mức tăng giá cao tại Khu đô thị Cát Lái. Ảnh: Anh Phương

Theo anh Nguyễn Thanh Phú, môi giới chuyên mua bán căn hộ tại Khu đô thị Cát Lái, so với 3 năm trước, hiện giá căn hộ tại đây đã tăng gần gấp đôi.

Nếu trước đây, giá bán chỉ quanh mức 30-35 triệu đồng/m2 thì nay tăng lên 55-60 triệu đồng/m2. Nam môi giới này cho hay, một căn hộ 52m2 tại chung cư CitiAlto hiện có giá gần 3 tỷ đồng.

Có mức giá rẻ hơn, nhưng các căn hộ diện tích nhỏ tại CitiEsto cũng đang giao dịch từ 2,8-2,9 tỷ đồng/căn, tương ứng đơn giá khoảng 52 triệu đồng/m2. Trước đó, khi mới mở bán, giá căn hộ tại đây chỉ từ 20-26 triệu đồng/m2.

Không chỉ các chung cư đã bàn giao, theo anh Phú, làn sóng tăng giá cũng xuất hiện tại các dự án sắp bàn giao. Chẳng hạn, căn hộ 60m2 tại CitiGrand hiện có giá 3,3-3,5 tỷ đồng, tương ứng 55-58 triệu đồng/m2, tăng 500-800 triệu đồng/căn so với thời điểm mở bán.

“Trước đây, khi giá căn hộ tại khu này còn thấp, nhiều khách vẫn e ngại tình trạng giao thông và bụi bặm. Hiện giá nhà tăng cao, muốn mua giá mềm như trước cũng không thể tìm được”, anh nói.

Hằng ngày, lưu lượng xe đầu kéo ra vào cảng Cát Lái rất đông. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với nhà phố, theo chị Nguyễn Phương Trúc, một môi giới khu vực, so với các nơi cách trung tâm TPHCM trong phạm vi tương tự, trước đây khu dân cư Cát Lái vẫn được xem là vùng trũng về giá. Tuy nhiên, hiện giá bán loại hình này đã tăng đáng kể.

Nhà phố có diện tích đất 100m2 hầu như không còn căn dưới 10 tỷ đồng. Chị Trúc cho biết, giá nhà phố tại đây dao động từ 100-130 triệu đồng/m2 tùy vị trí và tình trạng nhà. Thậm chí, những căn trong khu dân cư compound còn có giá cao hơn. Nhìn chung, đây là thời điểm giá nhà tại khu vực này tăng cao chưa từng thấy.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Dương Minh Tiến, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS), cho rằng mặc dù có vị trí cận trung tâm, Khu đô thị Cát Lái dường như đã bị lãng quên.

Theo ông Tiến, nhiều năm qua, giá nhà tại khu Cát Lái chưa tương xứng với vị trí của nó. So với các khu vực trong cùng bán kính, giá nhà tại đây vẫn còn mềm nhất. Những hạn chế về hạ tầng giao thông khiến khu vực này chưa thu hút người dân về sinh sống; giá nhà vì thế tăng rất chậm.

“Nguồn cung nhà ở thuộc phân khúc trung cấp tại TPHCM ngày càng khan hiếm, cùng với động thái triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án cầu thay phà Cát Lái, là nguyên nhân khiến giá nhà tại khu đô thị Cát Lái tăng mạnh”, vị Phó Tổng giám đốc nhận xét.