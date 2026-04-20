Ngày 20/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một xe đầu kéo có dấu hiệu quay đầu ngay trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra khoảng 10h59 cùng ngày, tại Km25+700, đoạn qua xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), hướng Đồng Nai đi TPHCM. Thời điểm này, xe đầu kéo BKS 60H-303.XX kéo theo rơ-moóc bất ngờ quay ngang trên đường cao tốc.

Hình ảnh do người dân lưu thông trên tuyến ghi lại cho thấy phương tiện gần như chiếm hết các làn xe chạy, buộc nhiều ô tô đang lưu thông trên cao tốc phải giảm tốc độ, thậm chí dừng lại để tránh xảy ra va chạm.

Vụ việc khiến dòng phương tiện trên cao tốc bị ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trao đổi với P.V VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và đang tiến hành xác minh; đồng thời mời tài xế lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.