Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2019-2025, ông Cường đã đứng tên và nhờ hoặc giao người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn Hà Nội để sản xuất, buôn bán các sản phẩm là thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung (các loại sữa).

Trong đó, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood là các công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 7 công ty còn lại là các công ty nhập sản phẩm của các công ty sản xuất để bán ra thị trường.

Cáo buộc cho rằng, do Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính tại các công ty sản xuất và đều có vốn góp tại 7 công ty thương mại, nên từ năm 2021 đến 4/2025, Cường cùng Hoàng Mạnh Hà (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 2 công ty.

Từ năm 2021- 4/2025, để tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Cường, Hà cùng đồng phạm đã bàn bạc, thống nhất thực hiện thủ đoạn thay thế chất béo MCT (Medium- Chain Triglyceride) bằng hỗn hợp chất Non Dairy Creamer; thay thế Axit Linoneic, Axit alpha Linoneic bằng chất Omega 369…

Cùng với đó, các bị can bàn bạc việc giảm hàm lượng một số thành phần nguyên liệu trong quá trình sản xuất các sản phẩm sữa, dẫn đến các sản phẩm không đạt chuẩn theo công bố, không đúng với công thức ghi trên bao bì.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021- 4/2025, Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood đã sản xuất được 187.025 lon/hộp sữa của 426 mẫu sản phẩm tương ứng 255 nhãn sản phẩm là hàng giả, đã xuất bán cho 7 công ty thương mại 170.293 lon/hộp, tương ứng với doanh thu bán hàng (bao gồm cả VAT) là hơn 17 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Sau khi nhập hàng hóa, 7 công ty thương mại đã bán ra thị trường 159.387 lon/hộp thu được hơn 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 28 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, giá trị của 187.025 lon/hộp của 426 sản phẩm là hàng giả do Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood sản xuất là hơn 54 tỷ đồng (tính theo giá bán ra thị trường).

Tổng số tiền thu lợi bất chính của 9 công ty do Vũ Mạnh Cường quản lý là hơn 39 tỷ đồng.

“Bật đèn xanh” cho chuyên viên nhận hối lộ

Theo nội dung cáo trạng, sau khi thành lập Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng nhà máy sản xuất, kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng (sữa các loại) ra thị trường, Cường và Hà cùng Đặng Trung Kiên (Phó giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) đã lập hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Khoảng tháng 8/2022, thông qua mối quan hệ cá nhân, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã trực tiếp gặp, trao đổi, đặt vấn đề nhờ Bùi Đinh Thị Dinh (nguyên Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) nhờ tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Sau đó bà Dinh đã chỉ đạo chuyên viên Chi cục tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, cho chủ trương nhận tiền chi phí ngoài của doanh nghiệp.

Vì vậy, Hà và Cường đã chỉ đạo nhân viên đưa tiền “phí ngoài” đối với hồ sơ tự công bố là 5 triệu đồng/1 hồ sơ và hồ sơ đăng ký công bố là 7 triệu đồng/1 hồ sơ.

Cáo trạng xác định, chuyên viên của Chi cục ATVSTP là Bùi Thị Trang đã nhận hơn 2,1 tỷ đồng của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Bà Dinh khai chỉ nhận qua tài khoản hơn 700 triệu đồng mà không thừa nhận đã được Trang đưa tiền mặt cho hơn 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên VKSND Tối cao khẳng định, cựu Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình cũ đã nhận hơn 2,1 tỷ đồng.