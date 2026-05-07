VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và những người liên quan về các tội Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo cáo buộc, từ năm 2019- 2025, ông Vũ Mạnh Cường thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Hành vi phạm tội của bị can xuyên suốt từ việc liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để đăng ký công bố sản phẩm; thay thế nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu phần lớn doanh thu, làm nghĩa vụ nộp thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Khi vi phạm bị phát hiện, ông Cường đã tìm cách kết nối với những người có chức vụ, quền hạn, có khả năng giúp đỡ, tạo điều kiện để không bị xử lý hình sự.

Cáo trạng xác định, thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, bị can Cường cùng đồng phạm đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống.

Từ việc làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, từ đó bị can cho sản xuất số lượng sản phẩm lớn, phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 39 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ năm 2019- 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, ông Cường đã trao đổi, thống nhất với các cổ đông, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm gồm:

Một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là hơn 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 1.061 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng hóa là hơn 100 tỷ đồng.

Móc nối đưa hối lộ cho cán bộ

Tài liệu tố tụng thể hiện, bị can Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của bị can.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho bị can trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi vi phạm bị phát hiện, ông Cường đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, bị can đã dùng 150.000 USD (tương đương hơn 3,7 tỷ đồng), thông qua trung gian để đưa hối lộ nhằm tìm kiếm, kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.