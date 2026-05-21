Ngôi trường cũ bị bỏ hoang được rao bán hồi tháng 2/2026. Ảnh: The Sun

Biến ngôi trường thành siêu biệt thự cho 4 thế hệ

Shannon Barbour (60 tuổi) và chồng Kevin Barbour (61 tuổi) sống tại thành phố Paola, bang Kansas (Mỹ). Đại gia đình của họ hiện có 18 người, gồm vợ chồng Barbour, 4 người con, 11 cháu và mẹ ruột của Shannon năm nay 81 tuổi.

Vợ chồng Barbour gây chú ý khi quyết định mua lại ngôi trường cũ rộng gần 1.600m2, xây dựng từ năm 1936, để làm nơi sinh sống cho đại gia đình 4 thế hệ, theo The Sun. Ngôi trường từng là nơi vợ chồng theo học, 3 người con của họ cũng học mẫu giáo tại đây. Tuy nhiên, không rõ từ bao giờ, ngôi trường đã bị bỏ hoang.

Cặp vợ chồng đã chi 470.000 USD (12,3 tỷ đồng) để mua lại ngôi trường, gồm 14 phòng học, 1 phòng thể dục, 1 sân khấu.

Thay vì phá bỏ kết cấu cũ, gia đình dự định giữ lại các không gian sinh hoạt chung, đồng thời cải tạo 14 phòng học thành các căn hộ riêng.

"Mỗi gia đình sẽ có bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và khu sinh hoạt để vẫn đảm bảo sự riêng tư. Chúng tôi kết nối các phòng học với nhau để tạo thành căn hộ bên trong trường học", Shannon nói.

Gia đình cải tạo các phòng học thành nhà ở. Ảnh: The Sun

Theo kế hoạch, gia đình con trai sẽ sử dùng 3 phòng học, gia đình con gái cũng có 3 phòng, vợ chồng Shannon ở 2 phòng, còn người mẹ lớn tuổi của cô sẽ có 1 phòng. Tất cả đều được thiết kế theo phong cách và cá tính khác nhau.

Trong khi đó, phòng thể dục và khu sân khấu sẽ được cải tạo thành “phòng sinh hoạt đại gia đình” với bàn ăn lớn trải dài, khu vui chơi cho trẻ em, cùng không gian tụ họp trong các dịp lễ, sinh nhật hay cuối tuần.

Bên ngoài khuôn viên, gia đình đã bắt đầu trồng vườn, nuôi gà và dự định xây thêm hồ bơi.

Ý tưởng sống đa thế hệ không phải quyết định bộc phát. Shannon cho biết gia đình bà đã quen với việc nhiều thế hệ sống cùng nhau suốt hơn 1 thập kỷ qua, kể từ khi cả nhà chuyển đến Hawaii vào năm 2014.

“Khi đó chúng tôi có 10 người sống chung trong một căn nhà nhỏ và tôi yêu từng khoảnh khắc ấy. Ngôi nhà trở thành nơi bình yên thực sự. Tất cả quây quần bên nhau.

Mọi người thường nghĩ con cái tròn 18 tuổi thì nên ra ngoài sống riêng, tự lập cuộc sống, nhưng chúng tôi không nghĩ như vậy", cô chia sẻ.

Hai vợ chồng mua ngôi trường cũ để biến thành nhà ở. Ảnh: The Sun

Kết nối gia đình

Hồi tháng 2/2026, khi biết tin ngôi trường bị bỏ hoang được rao bán, bà Shannon nghĩ đến chuyện mua lại. "Tôi đã trình bày ý tưởng với chồng và con trai. Ban đầu, cả hai đều từ chối. Nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được họ", cô nói.

Toàn bộ quá trình cải tạo chủ yếu do chính các thành viên trong gia đình thực hiện. Kevin là nhà thầu có giấy phép hành nghề, chuyên sửa chữa cải tạo nhà cửa. Các con và cháu đều góp sức hỗ trợ.

Gia đình dự kiến hoàn thành công trình trong vòng 4-5 tháng. Trong thời gian thi công, cả 18 người sẽ phải tạm sống trong nhà di động trên xe.

Với Shannon, dự án này không chỉ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mà còn là cách giữ gìn sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.

"Tôi thích được chứng kiến những điều nhỏ bé mỗi ngày như giờ làm bài tập, giờ đi ngủ hay cảnh lũ trẻ chơi đùa với bố mẹ. Nhiều ông bà chỉ gặp cháu vào dịp lễ hoặc sinh nhật, còn chúng tôi được đồng hành cùng nhau mỗi ngày", cô chia sẻ.

Dù thừa nhận mô hình sống đa thế hệ không phù hợp với tất cả mọi người, Shannon tin rằng nhiều gia đình hiện đại có thể tìm thấy giá trị từ việc sống gần gũi hơn.

“Mọi người thường nghĩ sống chung nghĩa là ông bà kiểm soát mọi thứ, nhưng gia đình tôi không như vậy.

Con cái tôi tự nuôi dạy con của chúng, còn chúng tôi chỉ hỗ trợ khi cần. Chúng tôi giúp đỡ nhau đơn giản vì chúng tôi là gia đình", bà nói.