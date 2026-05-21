Mất tích sau lần rời quê ra phố

Sáng 20/5, nhiều thành viên gia đình bà Đỗ Thị Loan (77 tuổi) đến tụ họp tại nhà riêng của bà ở xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh) khi biết có người hỗ trợ mình tìm người thân thất lạc. Người gia đình bà Loan đang tìm kiếm tên Phạm Công Tuy (SN 1983).

Ông Phạm Công Hùng (SN 1960, chú ruột anh Tuy) cho biết, Tuy là con út trong gia đình có 6 chị em gồm: Phạm Thị Cúc, Phạm Thị Hoa, Phạm Thị Dung, Phạm Thị Dinh, Phạm Công Tuân và Phạm Công Tuy.

Bức ảnh duy nhất của anh Tuy được gia đình bà Loan gìn giữ nay cũng đã hỏng, nhuốm màu thời gian

Theo ông Hùng, ngày 14/4/1997, người có tên Bảo, Bộ làm cai thầu công trình xây dựng về làng ở thôn Kim Xa (xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ), nay là thôn Kim Xa (xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) tuyển thêm người đến Hà Nội làm phụ hồ.

Biết tin, anh Phạm Công Tuy xin phép bố mình là ông Phạm Công Khôi (đã mất) cho theo Bảo, Bộ đi Hà Nội làm việc.

Ông Hùng kể: “Thấy gia đình khó khăn, anh trai tôi đồng ý cho Tuy đi làm. Cháu Tuy cùng một cháu khác tên Thưởng, nhà ở đầu làng theo Bảo, Bộ đi Hà Nội. Đến nơi, các cháu làm phụ hồ ở một công trình xây dựng gần trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 17/4/1997, cháu Thưởng trở về nhà, nói với gia đình anh tôi là cháu và Tuy trốn việc, trở về quê. Trên đường về, Tuy nói mình để quên chiếc quần ngắn ở công trình nên bảo Thưởng đứng đợi để quay lại lấy.

Thưởng đợi rất lâu nhưng không thấy Tuy quay lại nên trở về trước rồi đến nhà anh tôi báo tin. Nghe tin con đi lạc, anh trai tôi rất lo lắng, lập tức rời quê đi Hà Nội tìm kiếm.

Các thành viên gia đình bà Loan (từ trái sang - hàng dưới: bà Loan, ông Hùng; hàng trên: chị Dung, chị Hoa, chị Dinh và anh Tuân) mong được cộng đồng giúp đỡ

Anh đến công trường, nơi cháu Tuy từng làm việc hỏi thăm. Tại đây, anh được người tên Bộ cho biết, cháu Tuy đã trốn về quê và không thấy quay lại.

Nghĩ con đi lạc, anh tôi đến Đài Tiếng nói Việt Nam nhờ thông báo tìm con nhưng không có kết quả”.

Trở về nhà, gia đình ông Khôi tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, đồng thời đăng tin trên báo chí, đài truyền hình, phát thanh và trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, gia đình vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào về người con trai út thất lạc.

Mỏi mòn chờ tin con

Việc không rõ tung tích của con trai út khiến bà Loan đau đáu nhớ thương, khóc cạn nước mắt. Suốt 29 năm qua, chưa bao giờ bà từ bỏ ý định tìm con. Khi đã thử mọi cách nhưng vẫn không có kết quả, bà đặt hy vọng vào niềm tin tâm linh để vơi bớt nỗi buồn khổ.

Chị Phạm Thị Dung (SN 1973, con gái bà Loan) tâm sự: “Bố tôi mất năm 2011. Ông mang theo nỗi đau đớn nhớ thương người con trai thất lạc. Mẹ tôi nay đã già, sức khỏe yếu, quên nhiều thứ nhưng vẫn nhớ, nhắc em Tuy mãi.

Mỗi ngày, mẹ vẫn mong ngóng tin tức về em Tuy. Chúng tôi cũng chưa từng ngừng hy vọng, luôn mong tin về em, dù là nhỏ nhất, để mẹ và gia đình an lòng.

Nếu em chưa có gia đình, nơi ở ổn định, chúng tôi mong em quay về hoặc sẽ đến đón. Nếu em đã ổn định cuộc sống, không muốn về, chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý, chỉ cần biết tin về em là hạnh phúc rồi”.

Mong ước cuối cùng của bà Loan là có tin tức về người con thất lạc

Chị Dung đi lấy chồng trước khi anh Tuy mất tích nên không có nhiều kỷ niệm với em trai. Trong khi đó, ông Hùng vẫn nhớ rõ người cháu thất lạc của mình.

Theo ông Hùng, lúc nhỏ, Tuy thường sang nhà ông ở xóm Tam Hà chơi. Tại đây, Tuy hay quây quần bên ông nội là cụ Phạm Công Bảng, khi đó đang sống cùng gia đình ông Hùng.

Anh Tuy cũng thường đến thăm chị Hoa, chị Dinh sau khi hai chị lấy chồng ở thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ). Mỗi lần sang chơi, anh hay than nhà hết gạo. Nghe vậy, các chị lại đong gạo cho em mang về.

Ông Hùng bộc bạch: “Trước khi đi làm rồi mất tích, Tuy đang theo học đấu vật với người thầy tên Sản ở tỉnh Bắc Giang cũ. Anh trai của Tuy là Tuân có tật nói chuyện hơi ngọng, không được rõ ràng.

Bố của Tuy có nghề bắt ba ba. Ngày xưa, mỗi khi đi bắt ba ba, ông thường dắt Tuy theo. Bắt được con nào, ông lại đưa cho Tuy để cháu xâu vào dây điện kéo theo phía sau.

Tính đến nay, cháu Tuy đã mất tích gần 30 năm. Chúng tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ tìm thông tin về cháu”.

Ông Lê Trung Thuận, Trưởng thôn Kim Xa, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, xác nhận tại địa phương, gia đình ông Phạm Công Khôi và bà Đỗ Thị Loan có người con trai tên Phạm Công Tuy (SN 1983) mất tích gần 30 năm nay.

“Khi anh Tuy mất tích, gia đình ông Khôi nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hiện nay, gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng nhiều cách”, ông Thuận thông tin.

Độc giả có tin tức về anh Phạm Công Tuy (SN 1983, quê thôn Kim Xa, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, nay là thôn Kim Xa, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với chị Phạm Thị Hoa (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) qua số điện thoại: 0338 131798 ; chị Phạm Thị Dung qua số điện thoại: 0376 692 521.

