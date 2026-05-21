Tại Bali (Indonesia), những chiếc Boeing 737 khổng lồ bị bỏ quên ở những vị trí không ai ngờ tới như nằm chơ vơ giữa mỏ đá, ven đường hay sát khu dân cư. Suốt nhiều năm qua, những “xác máy bay” này khiến du khách và người dân địa phương không khỏi tò mò.

Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là chiếc Boeing 737 nằm trong khu mỏ đá vôi gần tuyến đường Raya Nusa Dua Selatan.

Chiếc máy bay Boeing 737 bị bỏ quên ở mỏ đá vôi. Ảnh: Supercarblondie

Theo trang News (Australia), đây được cho là chiếc Boeing 737-200 từng hoạt động cho hãng hàng không Israel Arkia trước khi được chuyển sang hãng Dan-Air London trong cùng năm 1982.

Đến năm 1992, Dan-Air London được hãng hàng không British Airways mua lại. Một năm sau, chiếc máy bay được bán cho hãng hàng không giá rẻ Mandala Airlines của Indonesia.

Mandala Airlines sau đó đổi tên thành Tigerair Mandala vào năm 2011 nhưng ngừng hoạt động vào năm 2014 do thiếu nguồn tài chính. Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã rời đội bay trước đó khá lâu.

Theo dữ liệu hàng không, máy bay có thể đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2007 hoặc đầu năm 2008. Nhiều năm sau đó, nó được phát hiện tại khu mỏ đá vôi ở Bali và nằm ở đây cho đến ngày nay.

Hiện chưa có thông tin chính thức công khai về việc chiếc máy bay được đưa tới đây bằng cách nào.

Theo giả thuyết phổ biến nhất tại địa phương, chiếc máy bay từng được một doanh nhân mua lại với ý định cải tạo thành nhà hàng hoặc điểm du lịch. Tuy nhiên, câu chuyện này chưa được xác nhận chính thức.

Dự án đã phải dừng lại do thiếu kinh phí trước khi hoàn thành. Chiếc máy bay từ đó bị bỏ lại trong khu vực mỏ đá cho đến nay.

Hiện, không ai rõ tình trạng kỹ thuật cũng như liệu chiếc máy bay còn khả năng hoạt động hay không. Toàn bộ khu vực hiện thuộc sở hữu tư nhân và được quây kín bằng hàng rào.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm cách tiếp cận để tận mắt chứng kiến chiếc máy bay. Một số người leo lên các thùng container gần đó hoặc đi theo lối nhỏ trên cao để có góc quan sát rõ hơn, theo Supercarblondie.

Chiếc máy bay Boeing 737 bị bỏ quên gần cửa hàng Dunkin’ Donuts. Ảnh: Supercarblondie

Và đó không phải trường hợp duy nhất tại Bali. Cách không xa, một chiếc Boeing 737 khác cũng xuất hiện gần cửa hàng Dunkin’ Donuts và được cho là nằm tại đây từ khoảng năm 2007.

Chiếc máy bay này từng được kỳ vọng cải tạo thành nhà hàng hoặc địa điểm kinh doanh độc đáo nhưng cuối cùng kế hoạch không thành hiện thực.

Chiếc Boeing 737 từng được tận dụng làm nơi tổ chức sự kiện. Ảnh: Atlasobscura

Chiếc máy bay Boeing này từng có giai đoạn được tận dụng làm địa điểm tổ chức sự kiện vào năm 2018. Tuy nhiên, hoạt động này không kéo dài lâu và nó nhanh chóng quay trở lại trạng thái bị bỏ không.