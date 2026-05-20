Ông lão 78 tuổi sống ở siêu thị. Ảnh: SCMP

Có nhà vẫn sống ở siêu thị

Ông Qiangming (78 tuổi) đã sống ở lối đi dành cho nhân viên phía cửa sau của một siêu thị tại Thượng Hải (Trung Quốc) gần 1 thập kỷ.

Ban ngày ông cất gọn đồ đạc để không ảnh hưởng đến hoạt động của siêu thị. Ban đêm, ông trải chiếu ngủ. Dù có vẻ ngoài luộm thuộm, râu tóc dài và thường bị nhầm là người vô gia cư, ông Qiangming khẳng định không phải ăn xin mà chỉ là một “kẻ lang bạt”.

Ông Qiangming thực chất sở hữu một căn hộ rộng khoảng 20m2 nằm gần siêu thị, trị giá khoảng 1 triệu nhân dân tệ (3,8 tỷ đồng). Ông cũng luôn mang theo bên mình khoảng 50.000 nhân dân tệ (193,8 triệu đồng) tiền mặt cùng một máy quay cầm tay, SCMP đưa tin ngày 18/5.

Sau khi ly hôn vào năm 2000, ông dần sợ cảm giác cô độc khi sống một mình. Nỗi sợ phải sống và chết một mình trong căn hộ khiến ông chọn gắn bó với siêu thị suốt nhiều năm. Ông có 1 cậu con trai nhưng hai người không liên lạc sau khi cuộc hôn nhân của ông và vợ tan vỡ.

Cuộc sống của ông thay đổi vào năm 2021 khi gặp cô Huang, một người phụ nữ làm nghề bảo mẫu.

Chứng kiến tình trạng nhếch nhác của ông, cô Huang chủ động giúp ông gội đầu, vệ sinh cá nhân rồi thường xuyên mang cơm đến chăm sóc. Dần dần, cô trở thành người thân cận nhất của ông. Những người hàng xóm cũ khi gặp ông Qiangming đều nhận xét ông khỏe mạnh và vui vẻ hơn trước.

Cảm kích trước sự chăm sóc, ông Qiangming xem cô Huang như con gái ruột và quyết định để lại căn hộ cho cô. Hai bên thống nhất, cô Huang sẽ chăm sóc ông trong suốt quãng đời còn lại.

Ông Qiangminng được cô Huang chăm sóc. Ảnh: SCMP

Tranh chấp với con trai

Cô Huang vốn là lao động nhập cư từ tỉnh Sơn Đông đến Thượng Hải mưu sinh. Cô từng làm nhân viên nhà hàng, bảo mẫu và hiện có 2 người con. Cô sẵn sàng chăm sóc ông Qiangming lâu dài và cảm thấy vui nếu được ông trao lại căn hộ.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác khi ông Qiangming đi làm thủ tục chuyển giao tài sản.

Khi biết chuyện, người con trai phản đối quyết định của bố. Anh cho rằng căn hộ thuộc về mẹ theo thỏa thuận ly hôn trước đây của 2 người. Anh đang giữ giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà. Đồng thời, anh cáo buộc cô Huang lợi dụng cha mình để chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc sau đó được đưa ra tòa và cuối cùng, người con trai thắng kiện.

Sau khi mất nhà, ông Qiangming được cô Huang đưa về căn hộ thuê của cô vì lo ngại ông tiếp tục sống lang thang sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, người con trai sửa sang lại căn hộ rồi đem cho thuê từ năm 2023.

Ông Qiangming từng đề nghị con trai trả tiền công chăm sóc cho cô Huang, song đề nghị này bị từ chối. Anh cho rằng, bố có thể dùng lương hưu để trả tiền chăm sóc.

Dù không còn cơ hội nhận nhà, cô Huang khẳng định vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc ông, miễn là ông còn cần mình.

Sau khi được Đài truyền hình Dragon TV đưa tin vào tháng 5, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một bộ phận dư luận đặt nghi vấn về động cơ của cô Huang, cho rằng mối quan hệ giữa 2 người gắn liền với giá trị căn hộ và số tiền ông đang nắm giữ.

“Nếu ông không có nhà và tiền mặt, liệu họ có trở nên thân thiết như vậy không?”, một người dùng mạng bình luận.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng, việc được nhận tài sản để đổi lấy sự chăm sóc là điều hợp lý.

“Cô ấy đã chăm sóc ông tận tình suốt nhiều năm. Không ai có nghĩa vụ chăm sóc người lạ miễn phí”, một ý kiến khác viết.