TRUNG QUỐC - Từ một vùng núi nghèo khó, Khu thắng cảnh Đại hẻm núi Ban Hà ở Hồ Bắc nay trở thành điểm du lịch có tiếng.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh du khách bắt vịt dưới suối, đẩy xe cút kít trên bùn tại Khu thắng cảnh Đại hẻm núi Ban Hà, tỉnh Hồ Bắc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Phần thưởng cho người chiến thắng chung cuộc là một chiếc ô tô. Theo người sáng lập khu thắng cảnh Trương Kiến Vũ, hoạt động này không chỉ tạo trải nghiệm cho du khách mà còn giúp người dân địa phương tăng thu nhập.

Câu chuyện anh Trương Kiến Vũ phát triển khu du lịch bắt đầu từ năm 2008, khi người đàn ông trở về quê với số vốn 34.000 NDT (khoảng 131,8 triệu đồng), theo QQ.

Nhận thấy quê nhà có cảnh quan núi rừng nhưng đường sá khó khăn, anh bắt đầu từ chăn nuôi trên núi, sau đó chuyển hướng sang du lịch nông thôn. Địa hình hiểm trở khiến máy móc lớn không thể tiếp cận. Để mở đường, Trương Kiến Vũ cùng người dân phải sử dụng xà beng thép và búa sắt đục đá từng chút một.

Để bảo vệ môi trường, họ từ bỏ phương án nổ mìn, chuyển sang thi công thủ công. Xi măng, thép và các vật liệu xây dựng đều phải dùng sức người vận chuyển lên núi. "Đục thêm một mét là tiến gần giấc mơ thêm một bước", Trương Kiến Vũ nói.

Từ vài trăm mét ban đầu, tuyến đường hiện đã kéo dài 7,8km, cho phép du khách đi sâu vào lòng hẻm núi.

Người đàn ông bỏ công, bỏ sức biến vùng quê nghèo thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: QQ

Sau 18 năm phát triển, Đại hẻm núi Ban Hà đã trở thành khu thắng cảnh cấp quốc gia 3A, đồng thời là một trong những điểm check-in được yêu thích tại thành phố Tương Dương. Số nhân viên khu du lịch tăng từ 1 lên 103 người, trong đó hơn 100 người dân địa phương có việc làm ngay tại quê.

Khu du lịch hình thành mô hình khai thác quanh năm: mùa xuân dã ngoại, mùa hè tránh nóng, mùa thu hái trái cây và mùa đông thưởng thức các món ăn từ lợn bản địa.

Ảnh: QQ

Năm ngoái, khu thắng cảnh đón gần 200.000 lượt khách. Trong kỳ nghỉ 1/5, lượng vé bán ra cao nhất đạt 18.000 vé/ngày. Tổng vốn đầu tư đến nay lên tới 80 triệu NDT (khoảng 310,1 tỷ đồng). Trương Kiến Vũ cho biết, khu du lịch vẫn chưa hoàn vốn hoàn toàn và cần thêm thời gian.

Hiện người lao động tại đây chủ yếu là người dân địa phương, với mức lương khoảng 13,6-31 triệu đồng/tháng. Quỹ tập thể của thôn đã nhận hơn 387 triệu đồng tiền chia lợi nhuận.

Không chỉ phát triển du lịch, Trương Kiến Vũ còn hướng dẫn người dân livestream bán các sản vật địa phương như kiwi, mật ong rừng... Khoảng 14 hộ dân được hỗ trợ nuôi lợn bản địa, mỗi hộ tăng thu nhập trung bình hơn 116 triệu đồng/năm. Hơn 10 hộ khác trở về quê mở nhà hàng, homestay.

Theo truyền thông Trung Quốc, hoạt động quảng bá và bán hàng qua livestream đã giúp hơn 200 hộ dân ở khu vực xung quanh tăng thu nhập trung bình hơn 155 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, 21 dự án du lịch nông thôn được ươm tạo, tạo việc làm cho 245 người và giúp 15 ngôi làng xung quanh phát triển du lịch, với mức tăng thu nhập bình quân khoảng 1,43 tỷ đồng/năm.

"Tôi không muốn biến mình thành người nổi tiếng trên mạng. Tôi muốn biến cả ngôi làng thành điểm nổi tiếng", Trương Kiến Vũ nói.