Rời phố lên núi để tránh xô bồ

Cách đây 8 năm, nhận thấy công việc và cuộc sống ở phố thị nhiều áp lực, vợ chồng chị Mai Anh (SN 1994, ở Thanh Oai, Hà Nội) quyết định rời thủ đô, tìm kiếm một vùng đất mới để trốn cảnh xô bồ, đông đúc.

Họ chọn Tà Xùa (Sơn La) – điểm đến cách quê nhà khoảng 240km, làm nơi dừng chân vì muốn mỗi ngày mở cửa ra đều có thể hít hà bầu không khí trong lành, tươi mát và ngắm mây trên đỉnh núi.

“Trước đó, vợ chồng mình kinh doanh tự do, thỉnh thoảng dành vài ngày đi du lịch để thư giãn.

Nhưng lâu dần, chúng mình thấy cuộc sống ở thành phố quá ngột ngạt nên bàn bạc tính đến chuyện thay đổi môi trường. Cả hai chọn chuyển tới Tà Xùa (huyện Bắc Yên cũ) vì vùng đất này có thắng cảnh đẹp và chồng mình từng ghé thăm nơi đây khi du lịch địa phương chưa phát triển, mọi thứ còn hoang sơ”, chị Mai Anh cho hay.

Mai Anh rời phố lên Tà Xùa khai hoang, làm homestay phát triển du lịch

Chị xác định “đánh liều” vì con của chị khi ấy mới 14 tháng tuổi. Chưa kể vùng đất mới còn hoang vu, chưa phát triển dịch vụ gì. Nhưng được sự ủng hộ và hỗ trợ của gia đình, hai vợ chồng yên tâm rời phố đi khai hoang.

Tại Tà Xùa, vợ chồng chị Mai Anh chốt mua mảnh đất rộng 700m2 của một gia đình người Mông với giá khoảng 3 tỷ đồng, nằm gần khu vực trung tâm, giữa lưng chừng núi.

Trên khu đất có sẵn một ngôi nhà cũ được gia chủ dựng từ trước, hiện trạng hoang sơ và xung quanh có nhiều gốc đào cổ, táo mèo.

Thấy vị trí tiềm năng, chị Mai Anh cùng chồng quyết định tận dụng lợi thế của mảnh đất để khai thác và phát triển du lịch.

Họ sửa sang lại căn nhà có sẵn để làm homestay, sau đó đầu tư xây mới thêm vài căn ở kế bên, vừa có chỗ lưu trú phù hợp nơi vùng cao, vừa tạo kế sinh nhai, đảm bảo duy trì cuộc sống sau khi rời phố.

“Chúng mình xác định nơi này sẽ là ngôi nhà thứ 2, gắn bó lâu dài nên dành nhiều tâm huyết để sửa sang công trình cũ cũng như dựng thêm không gian mới.

Vì thế, các khu vực, hạng mục đều được làm tỉ mỉ, kỳ công. Đồng thời, vợ chồng mình còn đầu tư kinh phí lớn để kè lại đường bao quanh homestay cho kiên cố, chắc chắn để đảm bảo an toàn”, 9X nói thêm.

Vợ chồng trẻ cải tạo nhà cũ của người bản địa và xây mới thêm vài căn để làm homestay

Chị Mai Anh cho biết, thời gian đầu lập nghiệp ở Tà Xùa, hai vợ chồng gặp không ít khó khăn.

Đầu tiên là chi phí xây dựng cao hơn nhiều so với dưới xuôi, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cũng trắc trở vì đường sá xa xôi, lại thiếu nguồn nhân lực dày dặn kinh nghiệm…

Chưa kể, điều kiện sống ở vùng cao còn thiếu thốn, nhất là điện nước chưa ổn định. Người bản địa khi ấy chủ yếu dùng nước mó nên hôm nào mưa nhiều thì thừa nước, hôm nào không có nước thì vợ chồng chị phải vào rừng soi.

Có hôm họ lọ mọ đi kiếm nước lúc 2-3h sáng, bất kể thời tiết mùa đông ở vùng núi lạnh thấu xương.

“Những ngày đầu mới lên đây, mình rất buồn vì cứ 8h tối là cả bản đi ngủ hết. Không gian tối om, tĩnh mịch, mình chẳng có ai trò chuyện cùng. May mắn mình dần thích nghi và bắt nhịp được với cuộc sống ở đây”, chị kể.

Homestay đẹp giữa núi, khách tới săn “biển mây”

Tính đến hiện tại, sau 8 năm gắn bó với vùng đất Tà Xùa, vợ chồng chị Mai Anh đã có một khu homestay rộng rãi với cảnh quan bài trí đẹp mắt.

Từ mảnh đất 700m2 mua ban đầu, cặp đôi Hà Nội mở rộng không gian lưu trú và phục vụ ăn uống lên gấp đôi, gồm 10 căn homestay, 1 khu nhà sàn với sức chứa tối đa 100 khách.

Các phòng nghỉ đều được thiết kế cửa kính cỡ lớn để mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, giúp du khách có thể ngắm trọn biển mây và tận hưởng đủ tiện ích mong muốn.

Phòng nghỉ có hệ cửa kính cỡ lớn, giúp du khách ở trong phòng vẫn có thể ngắm trọn khung cảnh bên ngoài

Chị Mai Anh tiết lộ muốn giữ tối đa bản sắc văn hóa của người Mông ở địa phương nên từ khuôn viên homestay đến nội thất trong từng phòng đều được ưu tiên bài trí mang đậm nét truyền thống.

Xung quanh, chị cũng giữ lại các gốc đào cổ, táo mèo và một số giống cây rừng lâu năm để tạo cảnh quan xanh mát, đẹp mắt.

“Homestay của gia đình mình nằm ở khu vực trung tâm Tà Xùa – nơi được ví là 'thiên đường săn mây' nổi tiếng miền Bắc.

Nhờ vị trí đắc địa, lại nằm ở trên cao nên nơi đây có cảnh quan thoáng đãng, không khí mát mẻ, trong lành.

Phía trước homestay là những thửa ruộng bậc thang nên khách tới trải nghiệm có thể kết hợp ngắm mùa lúa chín hoặc săn mây quanh năm, chiêm ngưỡng cầu vồng sau mưa”, người phụ nữ 32 tuổi chia sẻ.

Không gian homestay xanh mát, tràn ngập hương sắc khi vào xuân

Vào mùa thấp điểm, trung bình mỗi tháng homestay của đôi vợ chồng trẻ đón khoảng 200 lượt khách. Mùa cao điểm, lượng khách tăng gấp đôi, gấp ba.

Giá phòng dao động từ 500.000 đến 800.000 đồng/đêm, tùy hạng phòng (căn gia đình hoặc căn đơn) và thời điểm.

Đặc biệt, du khách có thể nghỉ ở phòng cộng đồng với giá bình dân khoảng 200.000 – 300.000 đồng/người/đêm.

Ngày thời tiết thuận lợi, du khách có thể săn mây ở homestay cả sáng lẫn đêm

Ngoài lưu trú và ăn uống, homestay còn phục vụ một số dịch vụ khác cho khách có thêm trải nghiệm như: ngâm chân, tắm lá thuốc, massage toàn thân và chân…

“Vài năm đầu, mình ở hoàn toàn tại homestay để thuận tiện quản lý và chăm sóc. Bây giờ, khu lưu trú đã vận hành ổn định với khoảng 7 nhân viên, mình có thể chủ động và linh hoạt làm việc từ xa.

Vì thế, mỗi tháng mình luân phiên đi lại giữa Tà Xùa và Hà Nội, vừa có thời gian chăm con ở phố, vừa quản lý homestay. Thỉnh thoảng, mình cũng đưa các con lên đây để đổi gió, thư giãn, cải thiện sức khỏe và tinh thần”, chị bày tỏ.

Ảnh: Mai Anh