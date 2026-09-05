Từ bỏ công việc và cuộc sống tiện nghi nhưng đầy áp lực nơi thành phố, nhiều người trẻ lựa chọn đến một vùng đất mới để làm homestay, vừa "chữa lành", tìm kiếm sự thư thái bình yên, vừa bắt đầu hành trình khai thác du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Người trẻ bỏ phố lên núi làm homestay

Quyết định rời phố lên núi sau 1 đêm

Chị Bùi Vương Hà My (SN 1994) từng có khoảng thời gian mở cửa hàng nhỏ kinh doanh nước ép và đồ ăn vặt ở Kim Ngưu, Hà Nội. Khi ấy, chị vừa duy trì hoạt động quán, vừa chăm sóc gia đình.

Thỉnh thoảng, chị sẽ lên đường, thực hiện chuyến xê dịch khám phá các tỉnh thành khắp cả nước.

“Tháng 8/2025, giữa lúc lòng bộn bề, nhiều vướng bận và cảm thấy mông lung trước cuộc sống, mình đặt chân đến Tuyên Quang (Hà Giang cũ) sau khi xem video trên mạng và thấy vô cùng ấn tượng với cảnh quan nơi đây.

Mình chọn Lô Lô Chải – một bản làng yên bình thuộc địa phận xã Lũng Cú làm điểm dừng chân vì muốn có khoảng không gian thư giãn đúng nghĩa”, chị My nhớ lại.

Chị My (đứng giữa) chọn Lô Lô Chải làm điểm dừng chân khi rời phố lên núi

Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ quốc. Toàn thôn có hơn 120 hộ dân, chủ yếu là người Lô Lô.

Điều đặc biệt là các ngôi nhà ở đây đều theo kiến trúc nhà trình tường, có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm. Từ năm 2011, thôn bắt đầu làm du lịch.

Trong đó, 56 hộ dân tham gia mô hình du lịch cộng đồng và có gần 30 ngôi nhà cổ được sử dụng làm homestay.

Chị thuê mảnh đất rộng có tầm nhìn thẳng ra cột cờ Lũng Cú

Chị My tiết lộ, chỉ sau 1 đêm nghỉ ở đây, chị cảm nhận đầu óc thư thái và tinh thần được giải tỏa.

Không suy nghĩ nhiều, chị quyết định thuê một mảnh đất trong làng để có thể lưu trú và gắn bó lâu dài. Trên khu đất còn có sẵn căn nhà trình tường bằng đất, tuổi đời khoảng 40 năm.

“Mình chốt thuê chỗ này có lẽ cũng là duyên số. Trước nhà là hồ nước, không gian thoáng đãng, xung quanh được bao bọc bởi ruộng ngô. Từ vị trí cao trong nhà cũng có thể mở rộng tầm nhìn ra cột cờ Lũng Cú”, chị nói.

Quá trình cải tạo nhà cổ thành homestay kéo dài khoảng 4 tháng

Vị khách đến từ Hà Nội cũng thừa nhận, khó khăn đầu tiên khi quyết định ở lại Lô Lô Chải làm homestay là chị phải đóng cửa quán nước, gửi 2 con cho gia đình chăm sóc và sống xa nhà.

Tiếp đến là công đoạn cải tạo nhà cổ thành không gian lưu trú tiện nghi hơn, vừa làm nơi ở tại chỗ, vừa tạo kế sinh nhai.

“Thời gian đầu thay đổi môi trường và nhịp sống, mình chưa thích nghi ngay được, ví dụ như việc mọi người đi ngủ lúc 20h.

Tuy nhiên, không khí trên đây trong lành, mát mẻ. Nhờ đó sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt. Mình cũng quen thêm nhiều bạn mới và được địa phương, bà con hỗ trợ tạo điều kiện để kinh doanh, đầu tư”, chị chia sẻ thêm.

Cải tạo nhà cổ 40 năm thành homestay

Chị My cho biết, hiện trạng căn nhà trình tường ban đầu khá xuống cấp. Nền đất ẩm thấp, nhiều phần tường hư hại…, công trình phụ thiếu tiện nghi.

Để làm homestay, chị phải tiến hành cải tạo một số hạng mục như: làm sàn mới, xây nhà vệ sinh khép kín, bố trí nội thất, ốp tường…

Các phòng ngủ được bài trí ấm cúng, đảm bảo tiện nghi và thoáng đãng

Chị cho biết, quá trình cải tạo tốn khá nhiều thời gian và công sức. Việc trao đổi với đội ngũ thợ xây địa phương gặp khó khăn do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.

Chưa kể chi phí nguyên vật liệu đắt đỏ và công đoạn vận chuyển không thuận lợi vì đường sá xa xôi.

“Căn nhà có phần tường đất dày 70-80cm nên việc sửa sang cần đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Những người thợ có kinh nghiệm lại không nhiều.

Thỉnh thoảng họ lại nghỉ vài ngày vì công việc riêng trong gia đình như ma chay, đám hỏi… nên thời gian thi công bị kéo dài”, chị My cho hay.

Chị My tiết lộ tổng chi phí cải tạo và xây mới cho không gian lưu trú hết vài tỷ đồng

Ngoài cải tạo một số hạng mục, chị còn xây thêm 5 phòng mới, thiết kế dạng bungalow (kiểu nhà một tầng có diện tích nhỏ gọn, kết cấu đơn giản nhưng tiện nghi và thường nằm tách biệt).

Sau khi hoàn thiện, toàn bộ không gian được chia thành 13 phòng nghỉ, bài trí theo phong cách truyền thống.

Chị My mong muốn từ kết cấu đến nội thất của mỗi căn phòng đều gợi nhắc đến hình ảnh cuộc sống sinh hoạt của người Lô Lô.

“Cuối năm 2025, sau khi Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025', du khách biết đến và ghé thăm nơi đây nhiều hơn.

Nhờ đó, homestay của mình cũng đón được lượng khách ổn định hằng tháng”, chị tiết lộ.

Không gian lung linh về đêm. Homestay có sức chứa 35 người, giá khoảng 500.000 - 1 triệu đồng, tùy hạng phòng và thời điểm

Ngoài cung cấp địa điểm lưu trú, homestay của chị My còn phục vụ các dịch vụ ăn uống, cà phê…, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách.

Rảnh rỗi, chị lại trò chuyện cùng khách, kể cho họ nghe về cuộc sống sinh hoạt, phong tục tập quán của bà con địa phương.

“Cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều sau khi quyết định rời phố lên núi. Vui có, buồn có và đánh đổi cũng nhiều.

Mình nhớ những ngày đầu còn phải dùng nước từ suối nguồn hoặc mua nước sạch từ chỗ khác đến, có khi đến 200.000 đồng/khối. Điện ở đây cũng không đủ, chập chờn.

Nhưng giờ mọi thứ đã ổn định, mình vừa được thư giãn tinh thần, vừa có thêm nguồn thu nhập lại tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 người dân.

Hiện mình cũng đầu tư làm thêm một điểm check-in và quán cà phê ở Lũng Cú”, chị bày tỏ.

Ảnh: YOLO Homestay and Coffee