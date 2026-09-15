Quy định đang áp dụng tại làng Giả Ma, thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Đây là làng của người Bạch nằm ở vùng núi cao, từng được công nhận là một trong những làng truyền thống của Trung Quốc.

Theo CNR, quy ước này không chỉ giới hạn tiền mừng mà còn quy định cụ thể người dân chỉ được tổ chức tiệc trong 4 trường hợp gồm cưới hỏi, tang lễ, mừng trẻ 3 tuổi và một nghi lễ truyền thống liên quan đến tín ngưỡng.

Đám cưới được tổ chức tối đa 50 bàn, mỗi bàn không quá 12 món. Ba loại tiệc còn lại giới hạn ở 40 bàn và 8 món. Tiền mừng trong các dịp này không được vượt quá 100 NDT/người (khoảng 370.000 đồng).

Ủy ban thôn Giả Ma biểu quyết thông qua việc sửa đổi nội quy và quy định của thôn. Ảnh: CNR

Trước khi có quy ước, chuyện cỗ bàn từng trở thành gánh nặng với nhiều gia đình trong làng. Không chỉ cưới hỏi, tang lễ, người dân còn tổ chức tiệc khi chuyển nhà, mừng thọ, trẻ đầy tháng, con thi đỗ hay dựng bia.

Các dịp ăn uống ngày một nhiều kéo theo những khoản tiền mừng khó tránh. Nhà này tổ chức, nhà khác phải đến dự, người từng nhận mừng cũng phải tìm dịp đáp lễ. Quan hệ họ hàng, láng giềng khiến nhiều người dù không muốn đi vẫn khó lòng từ chối.

Dần dần, những bữa tiệc vốn để chia sẻ niềm vui trở thành áp lực. Người đi dự phải cân nhắc mừng bao nhiêu để không bị cho là ít. Chủ nhà cũng có tâm lý làm nhiều bàn, nhiều món để giữ thể diện.

Để chấm dứt vòng luẩn quẩn này, năm 2026, địa phương bắt đầu sửa lại quy ước của làng. Thay vì áp đặt một mức tiền, chính quyền và đại diện cộng đồng tổ chức 27 cuộc họp, lấy ý kiến các hộ dân về ba vấn đề: việc gì được làm cỗ, được tổ chức lớn đến đâu và tiền mừng bao nhiêu là hợp lý.

Cuối cùng, mức trần 100 NDT cùng giới hạn số bàn, số món được người dân thống nhất và đưa vào quy ước chung.

Hiệu quả thể hiện rõ trong một lễ truyền thống vào ngày 14/7 âm lịch. Trước kia, đây là dịp một số gia đình làm cỗ mời họ hàng, làng xóm tới dự và mừng tiền. Năm nay, cán bộ địa phương đến từng nhà vận động, trong đó làm việc riêng với 21 hộ có khả năng tổ chức tiệc. Kết quả, cả làng không có một mâm cỗ nào được mở.

Một đám cưới tập thể ở Đại Lý hướng đến văn minh, tiết kiệm. Ảnh: CNR

Theo thống kê của địa phương, dân làng đã tiết kiệm hơn 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) tiền tổ chức và hơn 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) tiền mừng.

Một người dân cho biết, khi mọi người cùng tuân theo một mức chung, việc hiếu hỉ trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn cảnh phải cân nhắc tiền mừng đáp lễ, cũng bớt áp lực tổ chức cỗ lớn vì sợ mất mặt.

Cách làm tương tự đang được áp dụng tại nhiều địa phương thuộc Đại Lý. Theo CNR, toàn bộ 1.159 làng và cộng đồng dân cư tại Đại Lý đã thành lập các hội đồng phụ trách việc cưới, tang. Nhiều nơi đưa các quy định hạn chế cỗ bàn phô trương, sính lễ cao và gánh nặng tiền mừng vào quy ước cộng đồng.