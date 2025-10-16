MS 2025.279

Nhìn con trai nằm bất động trên giường bệnh, chị Hà Thị Mai (SN 1984) không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào bật khóc: “Có ai khổ như con tôi không? Khổ từ trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ…”

Chị Mai kể lại, thời điểm mang thai Thiên, bố của em chỉ làm đám hỏi rồi đi xuất khẩu lao động. Sau một thời gian, người đàn ông ấy lập gia đình riêng, để lại hai mẹ con chị Mai nương tựa vào nhau qua những tháng ngày cơ cực. Cuộc sống quá khó khăn buộc chị Mai phải đưa con về sống cùng mẹ ruột – bà Hoàng Thị Đại (SN 1963) và người em trai.

Ít năm sau, chị Mai đi bước nữa. Vì sợ con sống trong cảnh cha dượng – con riêng, chị đành gửi Thiên cho mẹ chăm sóc, nuôi nấng.

Hai bà cháu sống ở thôn 1, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, cuộc sống vô cùng vất vả. Bà Đại quanh năm làm ruộng chỉ đủ ăn qua ngày. Trớ trêu thay, hơn 5 năm trước, bà mắc chứng tâm thần phân liệt. Từ đó, Thiên phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm thuê, đỡ đần bà ngoại.

Mới đây, Thiên xin làm phụ bếp tại một nhà hàng ở Lào Cai. Tưởng chừng tương lai đang dần mở ra, thì tai nạn nghiệt ngã lại ập đến.

Khoảng 23 giờ đêm ngày 1/10, trên đường về phòng trọ sau giờ làm, khi cố tránh hai em nhỏ bất ngờ băng qua đường, Thiên không may gặp tai nạn nghiêm trọng.

Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 500 giường Lào Cai, sau đó chuyển gấp về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) rạng sáng 2/10. Các bác sĩ chẩn đoán Thiên bị chấn thương sọ não kín, gãy ba đốt sống cổ, liệt tủy hoàn toàn và tràn dịch màng phổi.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Thiên phải sống cảnh thực vật

Để cứu tính mạng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cố định đốt sống cổ. Sau khi tính mạng Thiên qua cơn nguy kịch, em được chuyển lại về Bệnh viện 500 giường Lào Cai, nhưng do phổi bị biến chứng nặng, các bác sĩ buộc phải mở khí quản.

Theo tiên lượng của bác sĩ, Thiên có nguy cơ bị liệt hoàn toàn và rất khó phục hồi.

Nghĩ đến cảnh con trai mới 22 tuổi, đang tuổi thanh xuân mà phải sống đời thực vật, chị Mai không khỏi đau đớn xót xa.

Khó khăn chồng chất khó khăn, từ ngày Thiên nhập viện, mọi chi phí điều trị khiến chị Mai lâm vào cảnh khánh kiệt.

Chi phí tại Bệnh viện Việt Đức lên đến 42 triệu đồng, chưa kể hơn 10 triệu đồng tiền xe cấp cứu chuyển viện, 5 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, cùng chi phí sinh hoạt và phục hồi hằng ngày cho Thiên.

Trong khi đó, bà ngoại lại mắc bệnh tâm thần, hàng tháng cần thuốc điều trị. Chị Mai phải nghỉ làm để chăm con, không còn nguồn thu nhập. Gia đình bên ngoại đành thế chấp mảnh ruộng duy nhất để vay 50 triệu đồng, nhưng đến nay số tiền ấy cũng đã cạn kiệt.

Theo Phòng Công tác Xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Hà Văn Thiên bị tai nạn giao thông chấn thương nặng, cần điều trị lâu dài và chi phí tốn kém, trong khi gia đình vô cùng khó khăn. Rất mong các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ, để em có cơ hội tiếp tục sống và hồi phục.

Tình cảnh của em Hà Văn Thiên lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Mỗi ngày trôi qua, nhìn con trai nằm bất động, giọng nói yếu ớt thều thào, chị Mai chỉ ước một điều giản dị: “Chỉ mong con được sống, được thở, dù chỉ là trong vòng tay mẹ...”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Hà Thị Mai (mẹ của Hà Văn Thiên): Thôn 1 Vực Tuần, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 036 9032799. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.279 (em Hà Văn Thiên) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081