MS 2025.275

Trong phòng bệnh khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức, tiếng máy móc kêu “bíp… bíp…” đều đặn như nhịp đập mong manh của sự sống. Trần Đại Quốc, chàng trai 24 tuổi, đang giành giật từng hơi thở với tử thần. Ngồi bên giường bệnh, bà Hòa (mẹ của Quốc) chỉ biết lặng lẽ khóc, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng lo cho con.

Ba năm trước, chồng bà, ông Trần Văn Phát (SN 1962), phát hiện mắc ung thư phổi. Gia đình dốc toàn bộ tiền bạc, vay mượn khắp nơi hơn 300 triệu đồng để chạy chữa suốt hai năm trời, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Năm ngoái, ông Phát qua đời, để lại cho hai mẹ con khoản nợ chồng chất.

Là con trai út và là trụ cột duy nhất còn lại, Quốc gồng mình làm đủ nghề, từ phụ hồ, bán cá cảnh đến lao động tự do… để đỡ đần mẹ. Trước khi gặp nạn, em đang hoàn tất thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, với mong muốn có tiền trả nợ và cải thiện cuộc sống cho mẹ già. Nhưng ước mơ ấy đã dang dở.

Tối 11/9, trên đường đi lấy cá cảnh về, Quốc không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán em bị đa chấn thương nặng, gãy nhiều xương, tràn dịch màng phổi, vỡ xương chậu, đứt niệu đạo, tổn thương đám rối thần kinh tay và nhiều thương tổn khác.

Gặp tai nạn bất ngờ khiến ước mơ đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản để có tiền trả nợ cho gia đình của Quốc đã dang dở.

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, Quốc được chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, kết hợp xương cánh tay và đặt dẫn lưu khoang màng phổi. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 24/9, Quốc phải phẫu thuật lần hai cắt bỏ cánh tay phải và chạy thận lọc máu để duy trì sự sống.

Chi phí điều trị cho Quốc đến nay đã vượt 500 triệu đồng – con số quá lớn với một gia đình nghèo, vừa mất người trụ cột, vừa gánh nợ cũ chưa trả xong. Để cứu con trai bằng mọi giá, bà Hòa đã phải vay mượn khắp nơi, nhưng giờ không còn ai dám cho vay nữa.

Ngồi bên giường bệnh, bà nghẹn ngào nói: “Em nó định đi Nhật làm việc để phụ mẹ trả nợ, giờ thì không còn khả năng lao động nữa. Tôi chỉ mong con tôi được cứu sống thôi. Mong các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ mẹ con tôi vượt qua lúc ngặt nghèo này”.

Theo thông tin từ Phòng Công tác Xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Trần Đại Quốc (24 tuổi) bị đa chấn thương nặng, đã trải qua nhiều ca phẫu thuật và còn phải điều trị lâu dài. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất vì ung thư, mẹ già yếu, không có thu nhập ổn định, đã vay hơn 300 triệu đồng để lo viện phí.

Chồng vừa mất để lại cho hai mẹ con khoản nợ lớn, giờ em Quốc lại bị tai nạn nghiêm trọng, bà Hoà lại tiếp tục gánh thêm nợ mới hàng trăm triệu đồng.

Hiện bà Hòa đang kiệt quệ, từng ngày lo lắng vì không biết làm sao để tiếp tục cứu con.

Lúc này, mỗi tấm lòng nhân ái, dù là một lời động viên, một khoản hỗ trợ nhỏ, đều là nguồn sống quý giá giúp bà Hòa và con trai vượt qua giai đoạn khó khăn này.