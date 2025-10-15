Chỉ trong thời gian ngắn, hai cơn bão - số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) - liên tiếp đổ bộ đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo số liệu sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hơn 80 người chết và mất tích, gần 200.000 ngôi nhà bị hư hại, cùng hơn 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống điện, nước và công trình công cộng bị tàn phá, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của hàng chục nghìn hộ dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, chi nhánh Lotteria Việt Nam miền Bắc đã đóng góp 200 triệu đồng cho công tác cứu trợ, chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhằm hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Lễ trao tặng diễn ra vào ngày 14/10 tại trụ sở UBMTTQ Việt Nam, TP. Hà Nội, với sự tham dự của ông Trần Thế Bộ và bà Trần Công Nguyệt Hồng, đại diện chi nhánh Lotteria Việt Nam miền Bắc

Đại diện chi nhánh Lotteria Việt Nam miền Bắc chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời cảm thông sâu sắc đến các gia đình chịu ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua. Là thương hiệu đồng hành cùng người dân Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ, Lotteria luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong hoạt động của mình. Chúng tôi hy vọng những đóng góp này sẽ phần nào san sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực để bà con sớm ổn định cuộc sống và xây dựng lại quê hương sau thiên tai.”

Kể từ khi chính thức hoạt động tại Việt Nam vào năm 1998, Lotteria luôn hướng tới hình ảnh thương hiệu thân thiện và gần gũi với người tiêu dùng, không chỉ qua chất lượng sản phẩm mà còn qua những hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực. Trong suốt chặng đường phát triển, Lotteria đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em như: tổ chức vui chơi, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại làng trẻ SOS trên khắp cả nước, góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, Lotteria Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng nhân ái, bền vững và giàu lòng sẻ chia.

Bích Đào