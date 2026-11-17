Các trường hợp chi trả của Bảo hiểm y tế khi khám thai

Khi khám thai, BHYT sẽ chi trả cho các dịch vụ y tế cần thiết và nằm trong danh mục được Bộ Y tế quy định. Các dịch vụ này bao gồm:

Khám thai định kỳ: Bao gồm các bước thăm khám lâm sàng, đo huyết áp, theo dõi cân nặng, kiểm tra tim thai và đo chiều cao tử cung. Mức hưởng được áp dụng theo chỉ định chuyên môn, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và nằm trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT).

Xét nghiệm thường quy: Quỹ BHYT sẽ thanh toán các xét nghiệm định kỳ trong quá trình khám thai dựa trên chỉ định của bác sĩ và thuộc danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt tại cơ sở y tế đó.

Siêu âm thai theo chỉ định: Chi phí siêu âm thai được BHYT hỗ trợ thanh toán khi có yêu cầu từ bác sĩ nhằm theo dõi quá trình phát triển của thai nhi hoặc chẩn đoán, đánh giá các dấu hiệu bất thường (nằm trong danh mục kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả).

Khám và điều trị bệnh lý thai kỳ: Trường hợp thai phụ phát sinh các bệnh lý hoặc biến chứng như dọa sảy thai, thiếu máu, tăng huyết áp thai kỳ, tiểu đường thai kỳ…, BHYT sẽ chi trả các khoản phí thăm khám, xét nghiệm và điều trị tương ứng theo chỉ định chuyên môn cùng phạm vi quyền lợi được hưởng.