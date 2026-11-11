Bảo hiểm y tế chi trả khám phụ khoa không?
Bảo hiểm y tế ở Việt Nam hoạt động dựa trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro và hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia. BHYT chi trả cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con và một số dịch vụ y tế dự phòng theo quy định. Điều quan trọng cần nắm vững là BHYT chủ yếu tập trung vào việc chi trả cho các trường hợp khám, chẩn đoán và điều trị bệnh lý, chứ không phải tất cả các dịch vụ y tế tự nguyện hay thẩm mỹ.
Đối với khám phụ khoa, việc chi trả của BHYT sẽ phụ thuộc vào mục đích của lần thăm khám đó. Nếu bạn đi khám vì có các triệu chứng bất thường, nghi ngờ mắc bệnh, hoặc theo chỉ định của bác sĩ để chẩn đoán và điều trị một tình trạng bệnh lý cụ thể, khả năng cao bạn sẽ được BHYT chi trả theo quy định. Ngược lại, nếu chỉ là khám sức khỏe định kỳ thuần túy mà không có bất kỳ dấu hiệu bệnh lý nào, hoặc thực hiện các dịch vụ mang tính tự nguyện, thẩm mỹ, BHYT thường sẽ không chi trả.
Các trường hợp khám phụ khoa được hưởng bảo hiểm y tế
Dưới đây là những trường hợp khám phụ khoa mà người tham gia BHYT có thể được hưởng quyền lợi:
Khám chữa bệnh theo chỉ định của bác sĩ: Khi có các triệu chứng bất thường (đau bụng dưới, khí hư, ngứa rát, rối loạn kinh nguyệt, xuất huyết...), chi phí khám lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán do bác sĩ chỉ định để tìm bệnh sẽ được BHYT chi trả.
Điều trị các bệnh lý phụ khoa: Người bệnh được BHYT hỗ trợ chi phí điều trị (thuốc, phẫu thuật, thủ thuật...) theo danh mục quy định nếu được chẩn đoán mắc các bệnh như viêm nhiễm, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, bệnh lây qua đường tình dục...
Khám thai định kỳ và sinh nở: BHYT chi trả toàn bộ chi phí khám thai định kỳ, xét nghiệm, siêu âm theo lịch của Bộ Y tế, chi phí sinh con (sinh thường, sinh mổ theo chỉ định) và các dịch vụ chăm sóc sau sinh.
Các trường hợp cấp cứu sản phụ khoa: Trường hợp cấp cứu do biến chứng nguy hiểm (sảy thai, thai ngoài tử cung vỡ, tiền sản giật, băng huyết...), người bệnh được BHYT chi trả điều trị kịp thời mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký ban đầu hay thủ tục chuyển tuyến.
Khi nào khám phụ khoa không được bảo hiểm y tế chi trả?
Khám sức khỏe định kỳ tự nguyện không có yếu tố bệnh lý: Khám tổng quát, tầm soát định kỳ theo nhu cầu cá nhân mà không có triệu chứng bất thường hoặc chỉ định từ bác sĩ.
Các dịch vụ thẩm mỹ, tự chọn: Các thủ thuật cải thiện vẻ ngoài hay chức năng sinh lý theo yêu cầu (như thu hẹp âm đạo, tạo hình môi bé) và các dịch vụ nằm ngoài danh mục BHYT quy định.
Sàng lọc, tầm soát không theo chương trình quốc gia: Các xét nghiệm gene chuyên sâu, gói tầm soát ung thư toàn diện hoặc dịch vụ nâng cao không thuộc danh mục Bộ Y tế khuyến nghị hay chương trình y tế quốc gia.
Điều trị vô sinh, hiếm muộn: Các kỹ thuật chẩn đoán và hỗ trợ sinh sản (như thụ tinh trong ống nghiệm IVF, bơm tinh trùng IUI) hiện phần lớn phải tự túc chi phí.
Việc hiểu rõ các quy định về BHYT khi khám phụ khoa không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn giúp bạn chủ động hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia y tế khi cần thiết.