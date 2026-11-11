Các trường hợp khám phụ khoa được hưởng bảo hiểm y tế

Dưới đây là những trường hợp khám phụ khoa mà người tham gia BHYT có thể được hưởng quyền lợi:

Khám chữa bệnh theo chỉ định của bác sĩ: Khi có các triệu chứng bất thường (đau bụng dưới, khí hư, ngứa rát, rối loạn kinh nguyệt, xuất huyết...), chi phí khám lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm và thủ thuật chẩn đoán do bác sĩ chỉ định để tìm bệnh sẽ được BHYT chi trả.

Điều trị các bệnh lý phụ khoa: Người bệnh được BHYT hỗ trợ chi phí điều trị (thuốc, phẫu thuật, thủ thuật...) theo danh mục quy định nếu được chẩn đoán mắc các bệnh như viêm nhiễm, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, bệnh lây qua đường tình dục...

Khám thai định kỳ và sinh nở: BHYT chi trả toàn bộ chi phí khám thai định kỳ, xét nghiệm, siêu âm theo lịch của Bộ Y tế, chi phí sinh con (sinh thường, sinh mổ theo chỉ định) và các dịch vụ chăm sóc sau sinh.

Các trường hợp cấp cứu sản phụ khoa: Trường hợp cấp cứu do biến chứng nguy hiểm (sảy thai, thai ngoài tử cung vỡ, tiền sản giật, băng huyết...), người bệnh được BHYT chi trả điều trị kịp thời mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký ban đầu hay thủ tục chuyển tuyến.