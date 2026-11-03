Xét nghiệm máu có được bảo hiểm y tế hỗ trợ không? Người tham gia bảo hiểm y tế có thể được hưởng BHYT khi xét nghiệm máu hoặc không được hưởng, tùy thuộc vào mục đích thực hiện và quy định của pháp luật. Việc sử dụng thẻ BHYT không đồng nghĩa với việc được miễn toàn bộ chi phí cho mọi lần thăm khám hay mọi loại xét nghiệm. Khi xét nghiệm máu thuộc trường hợp được chi trả, quỹ BHYT sẽ hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần chi phí tùy thuộc vào đối tượng tham gia và nơi khám chữa bệnh (đúng tuyến hay trái tuyến). Tùy từng trường hợp BHYT sẽ hỗ trợ chi trả khi xét nghiệm máu. Ảnh: AI

Khi nào xét nghiệm máu được BHYT hỗ trợ chi trả? Để xét nghiệm máu được BHYT chi trả, người bệnh cần đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật về BHYT. Các điều kiện này nhằm đảm bảo việc sử dụng quỹ BHYT hiệu quả và đúng mục đích: - Bệnh nhân thực hiện xét nghiệm máu theo chỉ định của bác sĩ để phục vụ công tác chẩn đoán và lên phương án điều trị bệnh lý. - Bệnh nhân đang trong quá trình điều trị các bệnh về máu và cần tới sự hỗ trợ của xét nghiệm máu theo quy định của pháp luật. - Để được hưởng quyền lợi BHYT, xét nghiệm máu phải được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội.