- Trường hợp không được BHYT chi trả: Quỹ BHYT sẽ không hỗ trợ thanh toán nếu người bệnh tự ý yêu cầu chụp MRI mà không có chỉ định từ bác sĩ hoặc thực hiện theo nhu cầu kiểm tra sức khỏe cá nhân.

- Trường hợp được BHYT chi trả: Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí chụp MRI khi dịch vụ này nằm trong danh mục khám chữa bệnh và được bác sĩ chuyên khoa chỉ định trực tiếp để phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh lý.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, quỹ BHYT có hỗ trợ chi trả chi phí chụp cộng hưởng từ MRI cho người tham gia, tuy nhiên việc thanh toán phải đáp ứng các điều kiện chuyên môn cụ thể:

Chụp cộng hưởng từ MRI có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Mức hỗ trợ BHYT khi sử dụng phương pháp chụp MRI

Mức hưởng BHYT khi chụp MRI của người bệnh sẽ phụ thuộc vào chế độ khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến theo quy định.

Trường hợp chụp MRI đúng tuyến theo chỉ định của bác sĩ:

- Mức hưởng 100%: Nhóm người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cùng các trường hợp tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- Mức hưởng 95%: Người thuộc hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng (ngoài nhóm hưởng 100%) và nhóm hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Mức hưởng 80%: Các đối tượng còn lại, bao gồm phần lớn người lao động, học sinh, sinh viên và người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tỷ lệ thanh toán khi chụp MRI trái tuyến:

Quỹ BHYT chính thức hỗ trợ 50% mức hưởng quy định cho người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến từ ngày 01/07/2026 tại các cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu đủ điều kiện. Quy định này áp dụng cho người khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản từng thuộc tuyến tỉnh, Trung ương trước ngày 1/1/2025, cũng như người khám ngoại trú tại cơ sở cấp chuyên sâu từng được phân loại tương đương tuyến tỉnh.