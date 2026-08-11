Tỷ lệ chi phí linh kiện trên iPhone 18 Pro 256GB. Nguồn: TrendForce

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, chi phí cấu thành (BOM) của iPhone 18 Pro 256 GB dự kiến cao hơn khoảng 38% so với iPhone 17 Pro cùng dung lượng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá bộ nhớ, vốn đã tăng 5-7 lần kể từ đầu năm 2025.

Bộ nhớ đang trở thành một trong những thành phần đắt nhất trên smartphone.

Với iPhone Pro 256 GB, bộ nhớ từng chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi phí linh kiện cách đây một năm.

Tỷ lệ này được TrendForce ước tính lên khoảng 34% trong quý III/2026 và có thể vượt 40% trong nửa đầu năm 2027.

Sự thay đổi khiến cơ cấu chi phí của iPhone đảo chiều. Trước đây, chip xử lý ứng dụng (AP) và màn hình (panel) là hai nhóm linh kiện chiếm tỷ trọng lớn.

Tuy nhiên, khi giá bộ nhớ tăng, tỷ trọng của hai thành phần này được dự báo chỉ còn ở mức một chữ số trong tổng chi phí.

TrendForce cho rằng Apple có thể lựa chọn cách giảm một phần biên lợi nhuận gộp thay vì chuyển toàn bộ chi phí sang người dùng.

Chiến lược này từng được hãng áp dụng với một số mẫu MacBook gần đây, nhằm hạn chế mức tăng giá và duy trì sản lượng bán ra.

Apple cũng có thể điều chỉnh giá các mẫu iPhone cũ khi thế hệ mới xuất hiện.

Việc tăng giá trên toàn bộ danh mục sẽ giúp hãng phân bổ một phần chi phí linh kiện thay vì dồn toàn bộ vào iPhone 18.

Dù vậy, áp lực tăng giá được đánh giá ngày càng lớn. Hồi tháng 6, Apple đã tăng giá một số sản phẩm gồm Mac, iPad, Apple TV, HomePod và Vision Pro do chi phí bộ nhớ tăng. Dòng iPhone khi đó chưa bị ảnh hưởng.

Các hãng Android được dự báo chịu sức ép lớn hơn. Theo TrendForce, nhóm smartphone giá rẻ và tầm trung có biên lợi nhuận mỏng nên khó hấp thụ chi phí linh kiện tăng cao.

Các hãng có thể phải tăng giá mạnh hơn Apple, thậm chí loại bỏ những dòng máy không còn mang lại lợi nhuận.

TrendForce dự báo sản lượng smartphone toàn cầu tiếp tục chịu áp lực giảm từ nửa cuối năm 20

Apple dự kiến công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập đầu tiên vào tháng sau.

(Theo Macrumors, TrendForce)