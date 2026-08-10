Những chiếc điện thoại gập mới của Samsung bao gồm Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8 đã chính thức đến tay người dùng Việt Nam từ 0h00 ngày 8/8 vừa qua.

Hơn 60% người dùng chọn chiếc Z Fold 8 của Samsung khi mở bán. Ảnh: Loan Trần

Điều đáng chú ý, nếu như Samsung xác định Z Fold 8 Ultra mới là dòng điện thoại chủ lực của mình, thì người dùng lại chọn khác, số đông họ chọn chiếc smartphone gập mới với tên gọi Z Fold 8.

Chiếc smartphone gập có giá 46,99 triệu đồng mới được thiết kế với thân máy rộng hơn, màn hình tỉ lệ 4:3 khi nằm ngang, 3:4 khi để dọc và màn hình ngoài tỉ lệ 10:16, đã chiếm tới hơn 60% lượng người dùng đặt hàng tại các hệ thống bán lẻ trong nước.

Theo anh Huy Nguyễn, chuyên gia công nghệ đến từ Schannel, người dùng chọn Z Fold 8, yếu tố chính đến từ việc thiết kế mới và trải nghiệm mới.

Anh cho biết, thiết kế của Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8 đã quá quen thuộc, nên người dùng không còn hào hứng quá nhiều, nay có sản phẩm thiết kế mới nên họ thấy lạ, muốn thử cho biết.

Đồng thời, truyền thông tập trung vào dòng sản phẩm mới này với nhiều câu chuyện để kể, cũng khiến cho những người từng dùng dòng Fold đã chuyển qua các dòng smartphone khác muốn quay lại để thử dòng sản phẩm mới này.

Thiết kế mới của Z Fold 8 tạo nên sự mới mẻ. Ảnh: Anh Tú

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Duy Luân, một KOL nổi tiếng trong giới công nghệ cũng chia sẻ, yếu tố đầu tiên khiến Z Fold 8 thu hút người dùng hơn các dòng điện thoại gập khác là thiết kế vuông độc đáo. Nó có thể thu hút một tệp khách hàng thích lạ, đã chán điện thoại thường.

Tỉ lệ màn hình trong của chiếc smartphone này cũng phù hợp với việc tiêu thụ nội dung; dễ thấy là các ứng dụng có dạng giao diện nằm một bên và chi tiết nằm một bên, chẳng hạn như ứng dụng mail cũng dễ xem hơn rất nhiều.

Một điều nữa, theo anh Luân, là yếu tố về giá. Z Fold 8 rẻ hơn Z Fold 8 Ultra và so với các máy Z Fold đời trước cũng chỉ hơn vài triệu đồng, khiến cho người dùng dễ tiếp cận hơn.

Quản trị một diễn đàn lớn trong nước cũng cho biết, yếu tố quan trọng để người dùng chọn chiếc điện thoại gập mới của Samsung đó chính là sự mới mẻ. Đã rất lâu rồi các hãng smartphone không có những thay đổi lớn hay tạo sự khác biệt gây được chú ý với người dùng. Chính vì thế, việc tỉ lệ người dùng chọn Z Fold 8 cao như trên là một điều hợp lý và nó tốt cho thị trường điện thoại gập hiện nay.

Tại sự kiện mở bán dòng điện thoại gập mới của Samsung vào tối 7/8, ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của Di Động Việt khi cầm trên tay chiếc Z Fold 8 cũng cho rằng, hãng đã tạo ra một chiếc điện thoại gập tỉ lệ hợp lý hơn rất nhiều, đúng với mong đợi của nhiều người dùng. Bên cạnh đó, tỉ lệ màn hình của chiếc điện thoại này cũng tạo ra hoài niệm một thời về sản phẩm điện thoại của một hãng từng được yêu thích khác, nên khiến nhiều người dùng quyết định chọn nó.

Galaxy Z Fold 8 có độ mỏng 4,5mm khi mở, 9,7mm khi gập, nặng 201g và sở hữu chuẩn kháng nước kháng bụi IP48. Nhờ hệ thống bản lề hợp kim titan Flex Titanium, nếp gấp giữa màn hình đã được xử lý tinh tế hơn. Thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tương tự bản Ultra, nhưng hệ thống camera sau sử dụng hai cảm biến 50MP và viên pin có dung lượng 4.800 mAh.

Mặc dù gây được sự chú ý về thiết kế mới lạ, tuy nhiên chiếc smartphone gập mới này cũng còn rất nhiều hạn chế. Trong khi các smartphone gập khác như Oppo Find N6 có dung lượng pin lên đến 6.000 mAh, hay Honor Magic V5 dung lượng pin 5.820 mAh, thì dung lượng viên pin của Z Fold 8 được xem là hơi khiêm tốn. Thực tế, khi sử dụng màn hình trong và bật chế độ 4G/5G, chụp ảnh hay xem video viên pin chỉ cầm cự được từ 5-6 tiếng đồng hồ.

Để có một chiếc smartphone gập "mỏng" thì đi kèm với đó là hãng sẽ phải trả giá cho chất lượng camera, do đó chất lượng ảnh chụp của Z Fold 8 chỉ ở mức tạm chấp nhận được; một điểm đáng tiếc là máy cũng không trang bị ống kính tele mà chỉ có zoom kỹ thuật số nên chất lượng ảnh chụp từ khoảng cách xa không được đánh giá cao.

Thiết kế mỏng cũng khiến cho máy nóng hơn, đặc biệt là khi chơi game liên tục trong thời gian dài.

Cuối cùng, tỉ lệ màn hình mới của Z Fold 8 khiến cho nhiều ứng dụng chưa tương thích, gây cảm giác khó chịu cho nhiều người khi trải nghiệm.