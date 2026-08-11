Nếu những thông tin hiện tại về lịch trình ra mắt iPhone 18 là chính xác, iPhone 17 sẽ có khoảng 18 tháng đứng ở vị trí flagship chủ lực của Apple.

iPhone 17 có thể sẽ có khoảng 18 tháng đứng ở vị trí flagship chủ lực của Apple. Ảnh: The Verge

iPhone 4 từng giữ ngôi đầu gần 16 tháng

Khi Apple ra mắt iPhone 17 vào tháng 9/2025, đồng hồ bắt đầu đếm ngược cho một kỷ lục đã tồn tại suốt 15 năm. Kỷ lục này thuộc về iPhone 4, mẫu máy từng có thời gian giữ vị trí flagship lâu bất thường trong lịch sử iPhone.

iPhone 4 được bán ra từ tháng 6/2010 và tiếp tục là mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple cho tới tháng 10/2011. Khi đó, Apple đã thay đổi chu kỳ ra mắt iPhone chủ lực, chuyển từ mùa hè sang mùa thu. Chính sự thay đổi này giúp iPhone 4 giữ vị trí đầu bảng trong gần 16 tháng.

Đây cũng là giai đoạn khiến không ít người dùng thất vọng. Những khách hàng chờ đợi một chiếc “iPhone 5” hoàn toàn mới cuối cùng lại nhận được iPhone 4S, mẫu máy có ngoại hình gần như không khác biệt đáng kể so với iPhone 4.

Tuy nhiên, những nâng cấp quan trọng lại nằm bên trong. iPhone 4S đánh dấu lần đầu tiên trợ lý ảo Siri xuất hiện trên iPhone, đồng thời được nâng cấp camera và cải thiện hiệu năng.

Vì vậy, dù không mang đến một thiết kế hoàn toàn mới, iPhone 4S vẫn là một bước tiến đáng kể về công nghệ.

Bản thân iPhone 4 cũng trải qua một lịch trình phát hành khá đặc biệt. Tại Mỹ, AT&T khi đó là nhà mạng độc quyền phân phối iPhone và là đơn vị đầu tiên bán iPhone 4.

Sáu tháng sau, Verizon trở thành nhà mạng thứ hai tại Mỹ được phân phối thiết bị này.

Chưa dừng lại ở đó, phiên bản iPhone 4 màu trắng cũng phải mất thêm khoảng 10 tháng mới xuất hiện sau nhiều lần trì hoãn. Vì vậy, xét trên toàn bộ vòng đời sản phẩm, iPhone 4 có nhiều thời điểm phát hành khác nhau.

Kể từ đó, chưa có mẫu iPhone nào thực sự vượt qua khoảng thời gian iPhone 4 giữ ngôi flagship. Mẫu máy tiến gần nhất là iPhone 11 Pro.

Sau khi iPhone 12 bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, iPhone 11 Pro đã duy trì vị trí cao nhất trong khoảng 13 tháng.

Một số dòng iPhone khác cũng có khoảng cách giữa các thế hệ dài hơn đáng kể, chẳng hạn chuỗi iPhone SE, SE 2 và iPhone 16e.

Tuy nhiên, đây không phải những mẫu flagship chủ lực được Apple nâng cấp theo chu kỳ hàng năm, nên không thể dùng để so sánh trực tiếp với kỷ lục của iPhone 4.

iPhone 17 có thể phá kỷ lục vào năm 2027

Điểm đáng chú ý là iPhone 17 đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua thành tích của iPhone 4. Theo những thông tin hiện tại, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể chưa xuất hiện cho tới mùa xuân năm 2027.

Nếu lịch trình này trở thành hiện thực, iPhone 17 sẽ giữ vị trí mẫu iPhone tiêu chuẩn chủ lực của Apple trong khoảng 550 ngày, tương đương gần 18 tháng.

Con số này vượt đáng kể mức 477 ngày, tương đương khoảng 15,7 tháng, mà iPhone 4 từng duy trì.

Theo các mốc thời gian hiện được dự đoán, iPhone 17 ra mắt vào tháng 9/2025 và có thể được iPhone 18 thay thế vào mùa xuân năm 2027.

Trong khi đó, iPhone 4 được giới thiệu ngày 24/6/2010 và nhường vị trí cho iPhone 4S vào ngày 14/10/2011.

iPhone 11 Pro ra mắt ngày 20/9/2019 và được thay thế bởi iPhone 12 Pro vào ngày 23/10/2020, với thời gian giữ vị trí đầu bảng khoảng 399 ngày.

Nếu đúng như vậy, iPhone 17 sẽ thiết lập một cột mốc mới về thời gian tồn tại của một thế hệ iPhone tiêu chuẩn trước khi được thay thế.

Nhưng người dùng sẽ không phải chờ 18 tháng cho mọi nâng cấp

Dù iPhone 17 có thể lập kỷ lục, chu kỳ dài này không đồng nghĩa người dùng Apple sẽ phải chờ tới năm 2027 mới được chứng kiến những chiếc iPhone mới.

Khác biệt quan trọng giữa thời kỳ iPhone 4 và hiện tại nằm ở sự xuất hiện của dòng iPhone Pro. Trong giai đoạn iPhone 4 chuyển sang iPhone 4S, khách hàng muốn một chiếc iPhone hoàn toàn mới gần như chỉ có một lựa chọn là chờ thế hệ tiếp theo.

Ngày nay, Apple đã xây dựng hệ thống sản phẩm đa tầng hơn. Trong khoảng thời gian iPhone 17 tiêu chuẩn tiếp tục giữ vị trí flagship chủ lực, các mẫu iPhone Pro vẫn được kỳ vọng ra mắt theo chu kỳ hàng năm.

Điều này đồng nghĩa người dùng muốn nâng cấp lên phần cứng mới nhất vẫn có thể lựa chọn các phiên bản Pro, thay vì phải chờ thế hệ iPhone tiêu chuẩn tiếp theo.

Đáng chú ý hơn, giai đoạn chuyển tiếp từ iPhone 17 sang iPhone 18 được dự đoán còn chứng kiến sự xuất hiện của một sản phẩm hoàn toàn mới: iPhone màn hình gập, được kỳ vọng là thay đổi phần cứng lớn nhất trong lịch sử iPhone.

Một chiếc iPhone gập có thể tạo ra bước ngoặt lớn về thiết kế và cách sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, xét riêng chu kỳ của dòng iPhone tiêu chuẩn, iPhone 17 vẫn đang trên đường trở thành mẫu máy giữ ngôi flagship lâu nhất mà Apple từng sản xuất.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)