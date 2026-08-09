Nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc cho rằng Apple sẽ tăng giá dòng iPhone 17 từ ngày 10/8. Ảnh: Apple

Tài khoản Weibo "Fixed Focus Digital" ngày 7/8 tiết lộ thông tin về đợt điều chỉnh giá iPhone 17 sắp diễn ra. Người này không khẳng định chắc chắn khả năng tăng giá, nhưng cho biết Apple đã hủy kế hoạch nâng công suất sản xuất từ 15% lên 30% trên một số dây chuyền. Chưa rõ thay đổi về công suất này áp dụng cho linh kiện hay sản phẩm cụ thể nào.

Cuối tháng 6, Apple đã tăng giá Mac, iPad trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam. Khi đó, công ty cho biết nguyên nhân vì "sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu AI đã tạo ra một sự gia tăng đột biến về nhu cầu đối với bộ nhớ và ổ lưu trữ. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến giá linh kiện tăng nhiều và nhanh đến vậy".

Apple nói thêm họ đã "đạt đến điểm buộc phải bắt đầu tăng giá một số sản phẩm", để ngỏ khả năng sẽ có thêm các đợt tăng giá trong tương lai: "Chúng tôi biết đây không phải là tin đáng hoan nghênh và đang nỗ lực không ngừng để tìm kiếm các giải pháp".

Tuy nhiên, hãng khi đó giữ nguyên giá bán của iPhone, Apple Watch, AirPods, màn hình Studio Display và các phụ kiện. Đợt điều chỉnh giá tiếp theo của hãng được dự đoán sẽ tập trung vào dòng iPhone 18 Pro.

Apple dự kiến trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn gồm iPhone 18 và iPhone 18e phải đến mùa xuân năm 2027 mới ra mắt.

iPhone 17 vẫn là dòng sản phẩm chủ lực của Apple cho đến sang năm. Đây có thể là lý do khiến hãng quyết định điều chỉnh giá thiết bị này độc lập với đợt ra mắt thế hệ mới.

Nếu điều chỉnh diễn ra vào ngày 10/8, hiện chưa rõ mức tăng sẽ áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm iPhone 17 hay chỉ một số phiên bản nhất định.

Mức giá khởi điểm hiện tại của các model này lần lượt là iPhone 17e (599 USD), iPhone 17 (799 USD), iPhone Air (999 USD), iPhone 17 Pro (1.099 USD) và iPhone 17 Pro Max (1.199 USD).