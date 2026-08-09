Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple sẽ tập trung vào phân khúc cao cấp trong năm 2026, thay vì giới thiệu đầy đủ dòng iPhone như thường lệ.

Apple được cho là sẽ ra mắt ít nhất 5 sản phẩm mới tại sự kiện thường niên vào tháng 9.

iPhone 18 Pro: Nâng cấp camera và hiệu năng

iPhone 18 Pro được cho là vẫn giữ thiết kế gần giống iPhone 17 Pro nhưng có Dynamic Island nhỏ hơn.

Những nâng cấp đáng chú ý gồm: camera góc rộng mới hỗ trợ khẩu độ biến thiên, giúp kiểm soát ánh sáng và hiệu ứng xóa phông tốt hơn, chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình mới, hứa hẹn tăng hiệu năng và tiết kiệm pin, màn hình LTPO+ OLED cải tiến, góp phần kéo dài thời lượng sử dụng.

Bên trong là modem Apple C2 và chip kết nối N2 thế hệ mới. Điểm nổi bật của iPhone 18 Pro và Pro Max phải kể đến màu sắc mới - Dark Cherry.

Phiên bản Pro Max sẽ sở hữu toàn bộ nâng cấp của iPhone 18 Pro nhưng có kích thước lớn hơn. Nhiều nguồn tin cho biết thiết bị sẽ dày hơn đôi chút để chứa viên pin dung lượng lớn hơn, qua đó cải thiện thời lượng sử dụng.

Đáng chú ý, cả hai mẫu Pro được dự đoán tăng giá thêm 100-200 USD so với thế hệ trước. Đây có thể là đợt điều chỉnh giá đầu tiên của Apple đối với iPhone sau khi hãng đã tăng giá một số dòng Mac và iPad.

iPhone màn hình gập có thể xuất hiện

Một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất là iPhone màn hình gập đầu tiên, nhiều khả năng mang tên iPhone Ultra.

Theo tin đồn, thiết bị sẽ trang bị màn hình ngoài 5,5 inch, màn hình trong 7,8 inch khi mở, tỷ lệ 4:3 tương tự iPad, mang lại trải nghiệm gần với iPad mini. Thiết kế hạn chế tối đa nếp gấp. Bên trong, máy sử dụng chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm.

Máy được cho là sử dụng hai viên pin, cụm camera kép phía sau và Touch ID thay cho Face ID do thiết kế quá mỏng để tích hợp hệ thống TrueDepth.

Giá bán của iPhone gập dự kiến dao động 2.000-2.500 USD, trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Một số báo cáo cho biết Apple gặp khó khăn trong quá trình sản xuất nên thiết bị có thể được giới thiệu trong tháng 9 nhưng mở bán muộn hơn, tương tự cách hãng từng làm với iPhone X năm 2017.

Apple Watch Series 12 và Ultra 4

Apple Watch Series 12 được dự đoán là bản nâng cấp nhẹ. Thiết bị nhiều khả năng chỉ được nâng cấp chip S-series mới, một số tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập, pin lớn hơn.

Trong khi đó, Apple Watch Ultra 4 cũng sẽ chuyển sang chip mới. Một số nguồn tin cho rằng đồng hồ có thể mỏng hơn và được cải thiện cảm biến, dù thông tin này chưa được xác nhận rộng rãi.

iPhone 18 tiêu chuẩn vắng mặt

Khác với các năm trước, Apple được cho là không ra mắt iPhone 18 bản tiêu chuẩn trong tháng 9.

Theo lộ trình mới, sự kiện sẽ chỉ tập trung vào các mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Trong khi đó, iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 dự kiến sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm 2027.

Apple Watch SE cũng được cho là sẽ không có phiên bản mới trong năm nay.

Dựa trên lịch sử tổ chức sự kiện của Apple, nhiều khả năng hãng sẽ tổ chức lễ ra mắt vào ngày 8 hoặc 9/9. Nếu diễn ra ngày 9/9, chương trình đặt trước có thể bắt đầu từ 11 hoặc 12/9, trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào khoảng 18/9.

(Theo Macrumors)