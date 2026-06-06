Chi Pu trở lại với hành trình đối thoại nội tâm

Mirror không đơn giản là một đĩa đơn. Được xây dựng như chìa khóa dẫn dắt người nghe bước vào thế giới quan của cả album sắp ra mắt, ca khúc mang hình tượng thiền định - nơi Chi Pu đối diện với chính mình sau nhiều thăng trầm. Câu hỏi "Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all?" (Gương ơi gương, ai là người đẹp nhất trên đời? - PV) mở đầu như một lời tự vấn về bản ngã, trước khi cô tự trả lời bằng những câu hát về vẻ đẹp độc quyền không cần so sánh.

Chi Pu trong hình ảnh mới.

Sản phẩm do nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên sáng tác và producer 2Pillz phối khí theo hướng Dance-Pop pha EDM, tạo không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh. Toàn bộ cảnh quay được thực hiện tại Trung Quốc với bối cảnh mang tính biểu tượng cao, ngôn ngữ hình ảnh ẩn dụ được khai thác triệt để qua bố cục khung hình và kỹ thuật đánh sáng tinh tế.

Chi Pu chia sẻ: "Thấu hiểu bản thân không đến từ việc tìm kiếm một câu trả lời duy nhất mà đến từ sự chấp nhận mọi trải nghiệm đã tạo nên con người hiện tại. Từng niềm vui, từng khó khăn, từng lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người Chi hiện tại".

MV 'Mirror' của Chi Pu:

Nghệ sĩ gốc Việt 14 tuổi bước vào sân chơi Đông Nam Á

Ca khúc Iron Veins của Shumo AG - nghệ sĩ gốc Việt 14 tuổi đến từ Queensland, Australia - vừa chính thức phát hành trên Spotify sau hơn 3 tháng hợp tác cùng Batas Senja.

Mới 14 tuổi, Shumo AG đã gắn bó với âm nhạc từ khi còn nhỏ và được đào tạo bài bản về guitar, thanh nhạc và nhiều loại nhạc cụ. Batas Senja là nhóm nhạc pop Indonesia được yêu thích rộng rãi trong khu vực, nổi tiếng với những ca khúc về tình yêu, mất mát và nghị lực sống. Đây là lần hợp tác quốc tế thứ hai của Batas Senja sau màn kết hợp với ca sĩ Malaysia Hannah Delisha năm 2025.

Nghệ sĩ trẻ Shumo AG.

Iron Veins sử dụng hình ảnh "mạch máu sắt" làm ẩn dụ cho lớp giáp cảm xúc mà con người tạo ra sau tổn thương - thứ giúp họ tồn tại nhưng cũng đẩy họ xa cách chính mình và những người xung quanh. Ca khúc kết hợp phong cách folk-pop ballad của Batas Senja với màu sắc alternative rock hiện đại từ Shumo AG, 2 ngôn ngữ Indonesia và tiếng Anh đan xen tạo chiều sâu cho tác phẩm.

Shumo AG cho biết ý tưởng hợp tác nảy sinh từ chính cộng đồng người nghe nhạc Indonesia của anh, những người liên tục gợi ý kết nối giữa anh và Batas Senja.

"Iron Veins đã trở thành cây cầu nối giữa 2 thế giới âm nhạc, kết nối Australia và Indonesia qua âm nhạc", anh chia sẻ. Sau khi phát hành, Shumo AG dự định mở rộng hoạt động tại Australia đồng thời theo sát phản hồi từ thị trường Indonesia trước khi lên kế hoạch dài hạn hơn.

Ảnh, video: NVCC