Chiều 17/11, Văn Mai Hương và Chi Pu cùng ê-kíp sản xuất ra mắt MV Vườn hồng tại TPHCM. Đây là lần đầu 2 nữ ca sĩ hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc chung, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông.

Khi được hỏi về những nhận xét thẳng thắn trong quá khứ liên quan đến giọng hát của Chi Pu, Văn Mai Hương khẳng định: "Mọi người hay nghĩ là tôi ghét Chi Pu nhưng tôi chưa bao giờ ghét chị. Kể cả hành trình của chị ở Chị đẹp đạp gió, tôi cũng thường xuyên xem".

Chi Pu, Văn Mai Hương trong sự kiện. Ảnh: HM

Nữ ca sĩ chia sẻ vào nghề từ 16-17 tuổi, ở độ tuổi đôi mươi, những người làm nghề sớm thường có va vấp và bộc phát mang tính chất cảm xúc cao. Văn Mai Hương cũng trải qua những điều tương tự Chi Pu, đôi khi có những cảm xúc nhất thời được chia sẻ ra ngoài.

"Khi càng lớn, mình ngày càng cải thiện bản thân và nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn, có góc nhìn khác so với lúc trước", Văn Mai Hương tâm sự.

Cô nhấn mạnh để đồng hành và cho ra sản phẩm này, 2 người phải tìm được nguồn năng lượng chung. Văn Mai Hương cũng bày tỏ sự nể phục Chi Pu khi tham gia dự án.

Văn Mai Hương nói về phát ngôn 8 năm trước:

Chi Pu cho biết đến lần thứ 2 nhận lời mời từ Văn Mai Hương mới đồng ý tham gia. Lần đầu, Chi Pu từ chối vì thấy sản phẩm chưa phù hợp và chưa đúng thời điểm hợp tác. Tuy nhiên, khi nghe demo Vườn hồng, Chi Pu chỉ nhắn tin: "Chơi luôn".

Chi Pu giải thích quyết định xuất phát từ sự ngưỡng mộ tinh thần làm nghệ thuật của Văn Mai Hương. Cô nhấn mạnh trong 5 năm, Văn Mai Hương cho ra mắt 3 album, thể hiện sự chăm chỉ và bền bỉ hiếm có trong showbiz Việt. Chi Pu khẳng định mình tập trung vào cảm giác nghệ thuật và chuyên môn, bỏ qua những ồn ào trước đó.

Khi được hỏi về áp lực đứng cạnh vocalist hàng đầu như Văn Mai Hương, Chi Pu thừa nhận bước vào dự án với tâm thế tự tin. Cô tin tưởng khả năng của nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền trong việc tôn lên màu sắc riêng của từng người, tạo sự cộng hưởng cho bài hát.

Chi Pu cho rằng mỗi người có thế mạnh khác nhau, chính sự khác biệt đó tạo nên sự độc đáo cho sản phẩm. Văn Mai Hương hài hước chia sẻ để đứng cạnh Chi Pu, cô phải giảm cân và tập luyện rất nhiều trước khi quay MV. Cô cũng thẳng thắn về áp lực khi đứng cạnh người vừa đẹp vừa nhảy giỏi như Chi Pu.

Cả hai khẳng định sẽ có màn trình diễn live stage đầu tiên cùng nhau, đồng thời mỗi người có thể biểu diễn riêng ca khúc vì đây là sản phẩm hợp tác chung.

Vườn hồng là ca khúc trong chuỗi hợp tác giữa Văn Mai Hương và nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền. Bài hát kết hợp pop với Afrobeat và giai điệu dân tộc. Đặc biệt, ca khúc có giọng ca sĩ Hà Trần ở ca khúc Ra ngõ tụng kinh. Tuy nhiên do ở Mỹ, bận việc và bị ốm nên Hà Trần không thể tham dự MV cũng như buổi ra mắt nhưng đã có cuộc gặp với ê-kíp trước đó.

Văn Mai Hương tiết lộ với VietNamNet, sau ca khúc Ướt lòng mang phong cách retro và Vườn hồng với yếu tố dân gian, album Giai nhân mang màu sắc âm nhạc Á Đông sẽ còn những gương mặt khác sẽ công bố trong buổi nghe nhạc ngày 25/11.

Về sự hợp tác lâu dài với Hứa Kim Tuyền, Văn Mai Hương bày tỏ: "Chúng tôi quá hiểu nhau để không cần đưa ra những lời nhận xét về nhau như 2 người bình thường nữa". Cô khẳng định chỉ tiếp tục hợp tác vì không nhìn thấy bất lợi nào từ phía nhà sản xuất. Hứa Kim Tuyền từng chia sẻ sẵn sàng làm thêm 10 album nữa cho Văn Mai Hương.

MV Vườn hồng chính thức ra mắt công chúng lúc 19h hôm nay.

Minh Dũng