XEM CLIP:

Hơn 12h hôm nay (3/10) mưa xối xả kèm theo sấm sét dữ dội suốt 2 giờ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Tây Bắc và phía Bắc TPHCM chìm trong biển nước nhấn chìm hàng loạt phương tiện. Hàng trăm người đi xe máy đã phải vật lộn, thậm chí ngã nhào vì sóng nước.

Trọng tâm của trận mưa tập trung tại các khu vực vốn là "rốn ngập" của thành phố như quận 12 và quận Gò Vấp cũ. Chỉ sau khoảng 30 phút, hàng loạt tuyến đường ở cửa ngõ thành phố đã chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận, mức độ ngập tại nhiều nơi đã vượt quá nửa mét, khiến giao thông rối loạn. Các tuyến đường trọng yếu ngập nặng hơn nửa mét như Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, Song Hành (phường Đông Hưng Thuận thuộc quận 12 cũ); đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Sơn), Phạm Văn Chiêu và Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ... thuộc quận Gò Vấp cũ.

Tại khu vực đường Nguyễn Văn Quá, nước ngập sâu khiến giao thông rối loạn. Cả đoạn đường dài gần 1km tạo thành những con sóng lớn mỗi khi xe ô tô và xe tải chạy qua. Những đợt sóng này đánh thẳng vào người đi xe máy, gây nguy hiểm khôn lường.

Xe máy "bơi" trong nước, người đi xe máy chao đảo, ngả nghiêng mỗi lần ô tô chạy qua.

Hậu quả của trận ngập khiến hàng trăm người dân phải đối mặt với sự cố giao thông nghiêm trọng. Trong ảnh, một người đàn ông hành nghề giao hàng nhanh bị ngã nhào giữa 'biển nước'.

Đường ngập nặng, nước tràn vào nhà khiến các hoạt động kinh doanh bị đóng băng.

Anh Trần Quang Chiêu (kinh doanh điện lạnh trên đường Nguyễn Văn Quá) cho biết gia đình dùng ván và bạt để chắn ngang trước cửa nhà nhưng không hiệu quả. "Đây là đợt ngập do mưa lớn lần thứ 2 trong ngày. Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, gia đình cũng tất bật thức giấc để dọn đồ đạc do mưa lớn, nước tràn vào nhà", anh Chiêu cho hay.

Xe chết máy giữa đường.

Đến gần 15h, đường vẫn ngập sâu khiến xe chết máy hàng loạt. Người dân phải xuống xe dắt bộ "bơi" trong dòng nước. Nhiều người mệt mỏi, bất lực tìm chỗ trú hoặc tìm kiếm dịch vụ sửa xe.