Sáng 3/10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đang phối hợp với Công an phường Phú Lợi, các cơ quan chức năng liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ sát hại con ruột tại nhà.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T

Đồng thời, cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi phạm T.M.Đ. (nữ, 26 tuổi, quê Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, từ phòng ngủ của Đ. tại nhà trọ ở đường Phú Lợi (phường Phú Lợi, TPHCM) phát ra tiếng la hét lớn.

Người thân vào kiểm tra, bàng hoàng thấy Đ. đã dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi. Mẹ đẻ của Đ. lập tức đến can ngăn thì bị Đ. dùng dao truy sát gây thương tích, nhưng may mắn chạy thoát.

Ngay sau đó, nhiều người đã khống chế Đ., đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, bé gái đã tử vong.

Theo một số nguồn tin, trước đó Đ. có dấu hiệu rối loạn tâm thần và trầm cảm, được điều trị tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2/10, Đ. được xuất viện về nhà, đến sáng hôm sau thì xảy ra vụ án mạng.