Tối 1/10, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) phối hợp với các bên liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong bên trong phòng của khách sạn trên đường Phan Văn Hớn.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, nhân viên khách sạn đi kiểm tra thì phát hiện ông L.Đ (68 tuổi) đã tử vong bên trong phòng nghỉ. Ông Đ. được xác định vào khách sạn thuê phòng nghỉ từ đầu giờ chiều.

Khách sạn nơi phát hiện người đàn ông 68 tuổi tử vong. Ảnh: HC.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ lập tức có mặt tại hiện trường. Khu vực khách sạn nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến gần 20h, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông 68 tuổi vẫn đang được làm rõ.