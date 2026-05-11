Ngày 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Cùng tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số đại biểu khách mời.

Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025), Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2025).

Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả, tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều; giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ nhân dân.

Hải Phòng đứng đầu xếp hạng chỉ số PAR INDEX năm 2025

Theo Bộ Nội vụ, chỉ số PAR INDEX năm 2025 của các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với giá trị trung bình đạt 89,96%, cao hơn 1,59% so với năm 2024 (đạt 88,37%) và cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả chỉ số PAR INDEX 2025 của các tỉnh, thành phố được phân theo 2 nhóm. Nhóm A gồm 18 tỉnh, thành phố đạt kết quả từ 90% trở lên. Nhóm B gồm 16 tỉnh, thành phố đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%.

Theo đó, thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 95,37%.

Bộ Nội vụ cho hay năm 2025, Hải Phòng tiếp tục có nhiều thành tựu đột phá, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và sự hài lòng của người dân. Thành phố đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hấp dẫn.

Cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hà

Tốc độ tăng trưởng GRDP tiếp tục ở mức hai con số, đạt 11,81%, cao gấp 1,47 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước. Hải Phòng cũng là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng GRDP hai con số liên tục trong 11 năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Hải Phòng đạt trên 187.000 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục với hơn 371 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ.

Cũng theo Bộ Nội vụ, một số địa phương khác đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính. Trong top 5 địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2025, sau Hải Phòng lần lượt là Quảng Ninh (93,16%), Đồng Nai (93,1%), Ninh Bình (93,08%), Hà Nội (92,9%).

Đứng cuối bảng xếp hạng là Cao Bằng với kết quả đạt 82,73%. Theo đánh giá, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, một số nội dung đạt kết quả tích cực như cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, một số nội dung cải cách vẫn bộc lộ hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Cao Bằng đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2025. Ảnh: Thế Vĩnh

Ngoài Cao Bằng, một số địa phương khác cũng có kết quả chỉ số PAR INDEX năm 2025 khá thấp như: Lai Châu đạt 85,51%, xếp thứ 32/34; Lạng Sơn đạt 84,44%, xếp thứ 33/34.

6 chỉ số thành phần của PAR INDEX tăng điểm, 2 chỉ số giảm điểm

So sánh kết quả 8 chỉ số thành phần, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025 có 6 chỉ số tăng điểm, tăng cao nhất là chỉ số thành phần cải cách tài chính công (4,99%).

Có 2 chỉ số giảm điểm so với năm 2024 là chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (giảm 1,39%) và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước (giảm 0,04%).

Theo dữ liệu đánh giá, năm 2025, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt của lãnh đạo các địa phương; chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp, cách làm mới được áp dụng, nhân rộng để hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính ở mức tốt nhất.

Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn, một số nhiệm vụ khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, việc triển khai các nội dung này còn một số bất cập và đã phản ánh một phần vào kết quả chỉ số cải cách hành chính.

Chỉ số cải cách thủ tục hành chính có giá trị trung bình cao nhất trong 8 chỉ số thành phần đánh giá, đạt 98,14%, cao hơn 1,35% so với năm 2024 (đạt 96,79%). Tất cả các địa phương đều đạt kết quả trên 90% đối với chỉ số này, đứng đầu là Hải Phòng (99,92%), đứng cuối là Lạng Sơn (91,08%).

Xếp vị trí thứ 2 là chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính với kết quả là 96,05%, thấp hơn 1,23% so với năm 2024 (97,28%).

Có 3 địa phương đạt tỷ lệ điểm đánh giá tối đa (100%); 29 địa phương đạt tỷ lệ đánh giá trên 90%, hai địa phương đứng cuối bảng xếp hạng có tỷ lệ điểm đánh giá trong khoảng 80% đến dưới 90%. Địa phương có tỷ lệ điểm thấp nhất đối với chỉ số thành phần này là Hà Tĩnh, đạt 85,70%.

Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy xếp vị trí thứ 3, đạt 92,42%, cao hơn 0,63% so với năm 2024 (đạt 91,79%). Đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số này là tỉnh Tây Ninh, đạt 96,15%, thấp nhất là tỉnh Cà Mau, đạt 88,07%.

Xếp vị trí thứ 4 là chỉ số cải cách thể chế, đạt trung bình 92,06%, cao hơn 0,45% so với năm 2024 (91,61%). Đứng đầu bảng xếp hạng là Hải Phòng, đạt 98,24%; đứng vị trí thứ 34/34 là Thanh Hóa, đạt 81,23%.

Xếp thứ 5 là chỉ số cải cách tài chính công, đạt 89,77%, cao hơn 4,99% so với năm 2024 (84,78%). Có 20/34 địa phương đạt kết quả trên 90%, Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số này, đạt 98,94%; thấp nhất là An Giang, đạt 67,44%.

Xếp vị trí thứ 6 là chỉ số cải cách chế độ công vụ, đạt 88,72%, cao hơn 4,38% so với năm 2024 (đạt 84,34%). Có 14/34 địa phương cho kết quả cao hơn 90%. Hải Phòng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, đạt 96,33%; thấp nhất là Cao Bằng, đạt 76,80%.

Chỉ số chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước xếp vị trí thứ 7, đạt 84,89%, thấp hơn 0,04% so với năm 2024 (đạt 84,93%); dẫn đầu bảng xếp hạng là Ninh Bình, đạt 97,17%. Có 6 địa phương ở nhóm cuối bảng xếp hạng đều cho kết quả đánh giá dưới 80%, trong đó, xếp cuối là Cao Bằng, đạt 71,19%.

Ở vị trí thứ 8 là chỉ số tác động của cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đạt giá trị trung bình 83,96%, cao hơn 2,48% so với năm 2024 (81,48%). Cao nhất là tỉnh Quảng Ninh, đạt 92,45%; thấp nhất là Lạng Sơn, đạt 68,07%.