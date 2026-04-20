Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hôm nay chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Bộ dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 thủ tục hành chính; dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và cắt giảm tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 6.678 ngày, chiếm 54,35%.

Với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93, thời gian cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm là 3,567 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng và khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp thủ tục hành chính”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. Ảnh: VGP

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần khẩn trương rà soát, để hoàn thiện các phương án phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, cắt giảm 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Ông cũng đề nghị Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và đặc biệt là khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa.

Đến hết năm nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính là 100% và tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều, trong khi các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều ý kiến phản ánh.

Công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 18/4 có 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh...

Trong đó, có 3 bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp. Bên cạnh đó, vẫn còn 3 bộ, cơ quan ngang bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Ngoài ra, một số bộ có ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Với tiêu chí cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, theo thống kê, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Thủ tướng giao các phó thủ tướng theo lĩnh vực được phân công tiếp tục chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm yêu cầu về chỉ tiêu, tiến độ.

Các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20/4 và phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính. Các phương án phải bảo đảm đạt các chỉ tiêu, yêu cầu.