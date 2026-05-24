Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 54 lô thuộc 39 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, đồng thời tìm người mua các sản phẩm giả này để phục vụ điều tra 2 vụ án hình sự về các hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố.

Danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là hàng giả. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Các sản phẩm này do Công ty CP dược phẩm Santex, Công ty CP dược phẩm Bika Pharma, Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm, Công ty TNHH dược phẩm Fusi, Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên sản xuất.

Còn đơn vị chịu trách nhiệm là các Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm, Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.

Trong danh sách 39 sản phẩm giả này, nhiều sản phẩm dành cho trẻ em như Ăn ngủ ngon RQ, SMART KIDS DROPS (dòng bổ sung DHA), Kidscold (Công ty CP dược phẩm Santex sản xuất), cốm vi sinh LACTO - BABYGOLD PLUSS (do Công ty TNHH Dược phẩm Fusi sản xuất) hay Ginko DHA Plus (do Công ty CP dược phẩm Bika Pharma sản xuất)...

Một số sản phẩm thực phẩm hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe do Công ty cổ phần dược phẩm Santex sản xuất. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, nhiều dòng sản phẩm được giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử là hỗ trợ bổ gan, bổ phế, bổ sung collagen hay canxi, bổ xương khớp, hỗ trợ sinh lý nam...

Trước đó, tháng 7/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là hơn 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gam dạng bột.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Fusi, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 11/2020 đến 6/2025, Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group. Kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm giả với tổng giá trị hơn 875 triệu đồng...

Trong vụ án khác, ngày 27/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt cùng 4 cá nhân có liên quan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng hàng giả gồm gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng các loại; hơn 76.937 lít dung dịch dạng nước.

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục trên chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm; đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra. Thời hạn tiếp nhận thông tin, tài liệu và sản phẩm trước ngày 29/5.