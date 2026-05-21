Liên quan đến thông tin Mỹ thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra, giám sát.

Kết quả, theo báo cáo từ Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ công bố cho sản phẩm sữa bột có bổ sung sắt a2 Platinum Premium USA (dành cho trẻ 0-12 tháng) thuộc diện cảnh báo, thu hồi.

Đồng thời, Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành, đơn vị sở hữu 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và 8 sản phẩm sữa a2 tự công bố, cũng đã làm việc với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp không nhập khẩu, kinh doanh hay lưu thông 3 lô sản phẩm bị thu hồi tại Mỹ.

Các sản phẩm sữa a2 do công ty phân phối tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành riêng cho thị trường Australia/New Zealand và nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ hồ sơ pháp lý, mã lô truy xuất rõ ràng.

Song song đó, ngay khi có thông tin cảnh báo, đơn vị phân phối cũng đã chủ động gửi 8 mẫu sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus (vi khuẩn sinh độc tố Cereulide) và độc tố Cereulide.

Cục An toàn thực phẩm vẫn tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng và các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát thị trường, rà soát việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.