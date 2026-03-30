Sở hữu một chiếc Lamborghini luôn đi kèm với hào quang và cả những hóa đơn “đắt đỏ đến choáng váng”. Tuy nhiên, một câu chuyện sửa chữa mới đây cho thấy giá tiền không phải lúc nào cũng đi đôi với giá trị kỹ thuật thực sự.

Theo chia sẻ của một người dùng Reddit, một chiếc Lamborghini Aventador đời 2015 màu trắng được đưa vào xưởng tại Mỹ do gặp lỗi rò rỉ hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu (EVAP). Việc chẩn đoán khá đơn giản: cần thay nắp bình xăng. Nhưng giải pháp chính hãng lại khiến chủ xe phải cân nhắc, khi chi phí có thể vượt 1.200 USD (hơn 30 triệu đồng) chưa bao gồm thuế và vận chuyển.

Thực tế, mức giá này không phải “thổi phồng”. Một nhà cung cấp phụ tùng liệt kê nắp bình xăng mã 470201553C của Aventador ở mức hơn 1.000 USD. Ngay cả hàng đã qua sử dụng cũng dao động khoảng 475 USD, con số không hề dễ chịu cho một chi tiết nhỏ bé.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi thợ sửa xe kiểm tra kỹ phần bên trong nắp bình xăng và phát hiện dòng chữ “FoMoCo”- viết tắt của Ford Motor Company. Điều này hé lộ rằng cấu trúc nhựa bên trong không phải “độc quyền Lamborghini”.

Sau khi tra cứu, người thợ tìm được nắp xăng của Ford Focus Mk2 bản châu Âu, có giá chỉ khoảng 40 USD (khoảng 1 triệu đồng). Đáng chú ý, phần nhựa bên trong của chi tiết này giống hệt với những gì Lamborghini Aventador sử dụng.

Chi tiết “ẩn” giúp chi phí sửa nắp xăng Lamborghini từ 30 triệu xuống 1 triệu.

Sự khác biệt nằm ở “lớp vỏ”. Lamborghini sử dụng vỏ nhôm gia công nguyên khối (billet aluminum), tạo cảm giác cao cấp và góp phần đẩy giá thành lên cao. Trong khi đó, về mặt chức năng, hai chi tiết gần như tương đương.

Giải pháp sửa chữa vì thế trở nên đơn giản: tháo phần nhựa từ nắp bình xăng Ford và lắp vào vỏ nhôm nguyên bản của Lamborghini. Kết quả, chiếc Aventador vẫn giữ được vẻ ngoài “chuẩn hãng”, nhưng chi phí sửa chữa, thay thế chỉ khoảng 100 USD, tiết kiệm hơn 10 lần so với thay mới chính hãng.

Dù không nhiều người có cơ hội sở hữu Lamborghini, câu chuyện này lại mang đến bài học đáng giá cho người dùng xe sang. Với các thương hiệu như Porsche, nhiều linh kiện thực tế có thể dùng chung với các mẫu xe của Volkswagen hoặc Audi. Việc tìm hiểu kỹ có thể giúp tiết kiệm khoản chi phí không nhỏ, đơn giản chỉ bằng cách “bỏ qua” logo cao cấp trên phụ tùng.

Theo Carscoops

