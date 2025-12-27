Mới đây, chuyên trang về xe Motorbiscuit đã đăng tải đoạn chia sẻ của người phụ nữ có tên Kas (tài khoản TikTok @kaswall21) kể về việc cô mang xe tới đại lý Ford tại Laurel thuộc quận Jones, tiểu bang Mississippi (Mỹ) để khắc phục hai lỗi nhỏ gồm đèn báo động cơ bật sáng và đế sạc không dây chập chờn. Cả hai đều nằm trong diện bảo hành trọn đời, nên cô tin rằng việc sửa chữa sẽ nhanh chóng.

Tuy nhiên, chiếc xe bị giữ tại xưởng suốt 5 tuần, và trong thời gian đó, nhiều bộ phận không liên quan tới sửa chữa ban đầu đã bị làm hỏng.

Xem video:

Phát sinh lỗi nghiêm trọng chỉ sau vài phút nhận xe

Sau hai tuần sửa chữa, chồng của Kas tới nhận xe nhưng chỉ chưa đầy 15 phút sau, anh phát hiện quạt làm mát động cơ không ngừng chạy, dù xe đã tắt máy. Chiếc xe lập tức được đưa quay lại đại lý.

Phía đại lý giải thích lỗi này liên quan đến chương trình triệu hồi của hãng và tiếp tục giữ xe thêm gần ba tuần. Tuy nhiên, khi nhận lại xe lần tiếp theo, sự cố vẫn y nguyên, trong khi đế sạc không dây vẫn không hoạt động.

Ngày 7/11, đại lý Ford đề nghị cử nhân viên tới nhà khách hàng để đưa xe về sửa tiếp. Nhưng chỉ hai giờ sau, Kas nhận được hình ảnh chiếc xe bị móp méo nghiêm trọng, cho thấy đã gặp tai nạn trong quá trình di chuyển.

Chiếc xe tiếp tục bị giữ tại xưởng hơn một tháng để khắc phục hư hỏng do chính đại lý gây ra.

Xe được trả nhưng khách vẫn bị thu tiền

Đến giữa tháng 12, đại lý thông báo xe đã sửa xong. Tuy nhiên, họ yêu cầu Kas trả 674 USD với lý do đế sạc không dây bị đổ chất lỏng, khiến bảo hành không còn hiệu lực.

“Thật vô lý khi tôi phải trả tiền trong khi chính họ làm hỏng xe tôi. Tôi tin chắc chiếc xe đã bị mất giá hơn 700 USD vì những gì họ gây ra”, Kas bức xúc.

Dù không đồng tình, cô vẫn buộc phải thanh toán để nhận lại xe sau hơn 6 tuần chờ đợi.

Đáng chú ý, sau khi nhận xe và kiểm tra, Kas phát hiện: Đế sạc không dây vẫn không hoạt động, có dấu hiệu chưa hề được thay mới. Cửa xe đóng không kín, phát ra tiếng ồn lớn khi di chuyển. Quạt động cơ tiếp tục chạy liên tục, kể cả khi xe tắt.

Khi liên hệ lại đại lý để yêu cầu hoàn tiền và khắc phục triệt để, cô cho biết không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Kas sau đó liên hệ với Ford toàn cầu, song được trả lời rằng những lỗi này thuộc trách nhiệm của đại lý, không phải của hãng. Ford khuyến nghị cô mang xe tới đại lý khác, nhưng cảnh báo có thể sẽ tiếp tục bị tính phí.

Cô đã gửi đơn khiếu nại tới Better Business Bureau và tìm tới luật sư, song việc khởi kiện gặp nhiều khó khăn.

Theo Kas, điều duy nhất khiến đại lý phản hồi là việc cô đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Sau đó, đại lý liên hệ với chồng cô, ngỏ ý sẽ “giải quyết ổn thỏa” nếu cô gỡ các video đã đăng.

Kas từ chối và khẳng định sẽ tiếp tục công khai toàn bộ diễn biến vụ việc. Tính tới thời điểm gần nhất, chiếc xe vẫn có nhiều trục trặc kỹ thuật, cửa xe kêu lớn, hệ thống sạc không dây trục trặc và giá trị bán lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Motorbiscuit

