Mua xe sang đã qua sử dụng đôi khi mang lại cảm giác hời cho khách hàng. Đằng sau mức giá ban đầu hấp dẫn là nguy cơ đối mặt với chi phí sửa chữa cao bất ngờ và trải nghiệm dịch vụ thiếu nhất quán tại các đại lý. Câu chuyện dưới đây là ví dụ điển hình.

Một người dùng tại Mỹ đã mua chiếc Porsche Cayenne S 2019 với giá 90.000 USD (khoảng 2,37 tỷ đồng). Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình bảo hành CPO hết hạn, hàng loạt trục trặc bắt đầu xuất hiện với nhiều cuộc tranh cãi gay gắt giữa khách hàng và đại lý.

Vấn đề phát sinh khi chủ nhân chiếc xe sang Porsche phát hiện đèn báo lỗi động cơ phát sáng. Tháng 10/2024, chỉ hai tháng sau khi hết hạn bảo hành, họ đưa xe đến đại lý số 1 để kiểm tra hiện tượng rò rỉ nước làm mát.

Đại lý này chẩn đoán cần thay bơm nước, bộ điều chỉnh nhiệt và van. Chủ xe tự chi trả tiền phụ tùng, còn Porsche hỗ trợ phần nhân công.

Một năm sau, đèn lỗi động cơ lại xuất hiện. Lúc này, chủ xe đã chuyển nơi ở và đưa xe đến đại lý số 2. Tại đây, họ nhận được báo giá sửa chữa lên tới 37.000 USD (khoảng 975 triệu đồng) để thay hai bộ turbo mới và thay lại bơm nước (lần thứ hai) cùng nhiều hạng mục bảo dưỡng khác.

Lo ngại chi phí quá cao, chủ xe đề nghị đại lý gửi yêu cầu hỗ trợ lên Porsche Cars North America (PCNA - Porsche Bắc Mỹ). Sau đó, đại lý này thông báo PCNA đã từ chối hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi chủ xe trực tiếp liên hệ với Porsche, hãng lại khẳng định không có hồ sơ nào từ các đại lý gửi yêu cầu hỗ trợ sửa xe như vậy. Đồng thời, PCNA cũng từ chối thẳng lời đề nghị hỗ trợ từ chủ xe.

Để giải quyết cho khách, đại lý số 2 liên hệ trở lại đại lý số 1 kiểm tra toàn bộ hóa đơn và danh sách phụ tùng thì phát hiện, chỉ có vỏ bộ điều chỉnh nhiệt, ống dẫn nước làm mát, vòng đệm và ống thông khí đã từng được thay mới, hoàn toàn không có mã phụ tùng của bơm nước. Nghĩa là, bơm nước thực tế chưa từng được thay.

Trong lúc vụ việc chưa được giải quyết, đại lý 2 vẫn tiến hành bảo dưỡng xe với chi phí 3.150 USD (tương đương 83 triệu đồng), dù chủ xe khẳng định họ chưa hề đồng ý. Cuối cùng, hai bên thống nhất giảm xuống còn 1.100 USD.

Về phần mình, đại lý 1 sau khi rà soát vụ việc đã chủ động liên hệ để thương lượng. Họ đồng ý thay một turbo - chỉ 1 chiếc thực sự bị hỏng. Đại lý 2 cũng xác nhận bơm nước không bị rò rỉ và phần lớn hạng mục trị giá 22.000 USD còn lại không thật sự cần thiết phải thay mới.

Ban đầu, chủ xe tính bán chiếc SUV trị giá 90.000 USD này cho đại lý Carvana với giá 23.000 USD (tương đương 606 triệu đồng). Tuy nhiên, sau cùng anh chỉ phải chi tổng cộng 5.100 USD (khoảng 134 triệu đồng) để sửa chữa và bảo dưỡng, anh đã quyết định giữ lại chiếc Cayenne S.

Chủ xe sau đó đã rút ra một số kinh nghiệm: Luôn duy trì bảo hành đối với những mẫu xe sang phức tạp; luôn tìm thêm ý kiến thứ hai, từ một đại lý Porsche khác hoặc gara độc lập khi phát sinh hỏng hóc. Các đại lý Porsche hoạt động theo mô hình nhượng quyền, chất lượng dịch vụ tùy thuộc từng nơi.

Theo Carscoops

