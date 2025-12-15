Từ tối 19 đến sáng 20/12, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ triển khai công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động bên trong hầm sông Sài Gòn.

Hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Tùng Anh

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian thực hiện công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động, Phòng CSGT Công an TPHCM thông báo cấm tất cả các phương tiện giao thông lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn, từ 23h ngày 19/12 đến 4h ngày 20/12.

Để thuận tiện cho người dân tham gia lưu thông và đảm bảo TTATGT trong thời gian nói trên, Phòng CSGT thông báo các lộ trình thay thế, cụ thể:

Hướng từ TP Thủ Đức cũ sang quận 1 cũ, phương tiện lưu thông theo lộ trình: đường Mai Chí Thọ – đường Tố Hữu – đường R12 – cầu Ba Son – đường Lê Duẩn – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Võ Văn Kiệt.

Hướng từ quận 1 cũ sang TP Thủ Đức cũ, các phương tiện lưu thông theo lộ trình: đường Võ Văn Kiệt – đường song hành Võ Văn Kiệt – đường Võ Văn Kiệt – đường Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son - đường R12 – đường Tố Hữu – đường Mai Chí Thọ.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp.