Tối 13/12, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TPHCM) chia thành nhiều tổ công tác để kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, qua đó phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Tại giao lộ đường Nguyễn Văn Lộng - Quốc lộ 13 (thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM), một tổ công tác phối hợp với công an phường kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao, điều khiển phương tiện trong tình trạng không tỉnh táo.

Ông L. lấy đồ dùng trong cốp xe rồi nói cho CSGT xe khi bị xử lý nồng độ cồn. Ảnh: X.A

Đáng chú ý, thời điểm này, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với ông N.P.L. (SN 1976, ngụ phường An Đông, TPHCM). Kết quả kiểm tra cho thấy người này có nồng độ cồn hơn 0,5mg/lít khí thở.

Sau khi xin CSGT bất thành, ông L. không đồng ý ký vào biên bản vi phạm, không xuất trình giấy tờ xe và giấy phép lái xe, sau đó lấy nhiều lý do để không hợp tác. Khi bị cán bộ CSGT kiên quyết xử lý, ông L. quay người bỏ xe, nói “cho CSGT luôn xe”, rồi "loạng choạng" đi bộ quanh khu vực kiểm tra.

Cũng tại khu vực này, lực lượng CSGT kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn, trong đó chủ yếu là công nhân, người lao động. Những người vi phạm đều giải thích lý do nhậu một vài chai sau khi tan làm.

Lực lượng CSGT niêm phong, tạm giữ phương tiện. Ảnh: X.A

Tất cả các trường hợp vi phạm sau đó đã bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội CSGT Bình Triệu phối hợp với Công an phường Bình Hòa kiểm tra nồng độ cồn trên đường ĐT743B. Chỉ khoảng 2 giờ, tổ công tác phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy tham gia giao thông. Ảnh: X.A

Theo tổ công tác, đa số các trường hợp vi phạm nêu trên đều cho biết đang làm công nhân tại các công ty hoặc lao động tự do.

Thời gian tới, Đội CSGT Bình Triệu sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn và vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn an toàn cho người điều khiển phương tiện, nhất là tài xế xe khách, xe trọng tải lớn.