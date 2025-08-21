Tại Trung Quốc, mẫu xe SUV 6 chỗ phiên bản kéo dài trục cơ sở Tesla Model Y L sẽ có giá bán 339.000 nhân dân tệ (hơn 1,245 tỷ đồng). Model Y L được kỳ vọng cạnh tranh trong phân khúc xe điện gia đình đang bùng nổ tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Tesla Model Y L có giá bán 339.000 nhân dân tệ (hơn 1,245 tỷ đồng) tại Trung Quốc. Ảnh: Tesla

Model Y L được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giảm xóc biến thiên liên tục và hai động cơ điện: công suất 190 mã lực ở trục trước và 266 mã lực ở trục sau, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây. Pin lithium 82 kWh cho phép xe đạt phạm vi hoạt động 751km mỗi lần sạc, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 12,8 kWh/100km.

Không chỉ nâng cấp hiệu suất, Tesla còn tinh chỉnh ngoại hình với mui xe và cánh gió sau mới, giúp giảm hệ số cản khí động học của mẫu xe điện này xuống 0,216 Cd. Kích thước tổng thể của mẫu Model Y L lần lượt là 4.976 x 1.920 x 1.668 (mm) và chiều dài cơ sở là 3.040mm, lớn hơn đáng kể so với Model Y tiêu chuẩn.

Nội thất của Tesla Model Y L. Ảnh: Tesla

Điểm nhấn ở trong xe là màn hình cảm ứng trung tâm 16 inch, sạc không dây nhanh công suất 50W và hệ thống âm thanh nâng cấp. Khoang hành lý có thể mở rộng tối đa 2.539 lít, mang đến tính linh hoạt trong sử dụng.

“Điểm yếu chết người” nằm ở hàng ghế thứ ba

Tuy sở hữu nhiều cải tiến, Tesla Model Y L lại vấp phải phản ứng trái chiều ngay khi ra mắt. Trong trải nghiệm thực tế tại một showroom ở Thiên Hoàn Plaza, kênh EV Insights đã chỉ ra rằng hàng ghế thứ ba vốn là yếu tố được Tesla quảng bá mạnh mẽ lại là “điểm yếu chí mạng” của mẫu xe SUV điện này.

Hàng ghế thứ ba của Model Y L rất hạn chế không gian. Ảnh: CarNewsChina

Mặc dù trục cơ sở được kéo dài thêm 150mm và chiều cao cao hơn 44mm so với bản Model Y tiêu chuẩn, đồng thời hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến lùi linh hoạt nhưng không gian cho hàng ghế thứ ba được EV Insights mô tả là "rất hạn chế".

Với một người cao 1m70, phần để chân chỉ vừa đủ, trong khi phần đùi gần như không được nâng đỡ và hàng ghế thứ ba gần như chỉ phù hợp với trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, khoảng không gian phần đầu cũng bị bó hẹp nghiêm trọng do Tesla vẫn giữ nguyên kiểu dáng xe SUV Coupe, khiến hành khách dễ có nguy cơ va chạm đầu vào trần khi xe di chuyển trên đường gồ ghề.

Cốp sau của Model Y L chỉ để được khoảng 3 cái balo cá nhân. Ảnh: CarNewsChina

Ngoài ra, cửa kính phía sau kích thước lớn đặt sát đầu hành khách làm dấy lên lo ngại về khả năng lọc tia UV kém, có thể gây cảm giác nóng rát khi đi dưới nắng gắt. Một khách hàng thậm chí còn ví trải nghiệm ở hàng ghế thứ ba này như “ngồi trên một chiếc xe mui trần”.

Khi sử dụng cả ba hàng ghế, dung tích khoang hành lý cơ bản chỉ vừa đủ chứa ba chiếc ba lô, khiến tính thực dụng bị đặt dấu hỏi, nhất là với đối tượng khách hàng gia đình.

Lợi thế và thách thức

Dù Tesla mang đến hiệu năng mạnh mẽ, phạm vi di chuyển dài và nhiều công nghệ hiện đại, việc hàng ghế thứ ba bị coi là “thảm họa thiết kế” có thể ảnh hưởng đến sức hút của mẫu xe này trong phân khúc gia đình – nơi yếu tố tiện nghi và không gian sử dụng được đặt lên hàng đầu.

Mẫu Model Y L được trưng bày tại một showroom của Tesla ở Trung Quốc. Ảnh: CarNewsChina

Theo đánh giá của EV Insights, quyết định giữ nguyên thiết kế SUV coupe đã giúp Model Y L duy trì phong cách thể thao đặc trưng, nhưng đồng thời buộc Tesla phải đánh đổi về sự thoải mái và tính thực dụng. Đây chính là điểm khiến không ít khách hàng tỏ ra dè dặt trước lựa chọn mới của hãng xe Mỹ tại Trung Quốc.

Hiện tại, Tesla Model Y L khi bán ra thị trường Trung Quốc vào tháng 9 tới đây sẽ phải đối đầu với những cái tên đáng gờm như Li Auto L8, Onvo L90 và Aito M8 cũng đang chuẩn bị ra mắt.

