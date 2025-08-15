Trong sự kiện kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Ford không chỉ giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu Territory mà còn chính thức gia nhập phân khúc xe điện bằng mẫu SUV thể thao Mustang Mach-E.

Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên của Ford bán tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Ford Mustang Mach-E bán tại Việt Nam với duy nhất phiên bản Premium AWD với giá bán 2,599 tỷ đồng, nhưng 300 khách hàng đầu tiên sẽ được giảm 100 triệu đồng. Dự kiến, những chiếc Mach-E đầu tiên sẽ đến tay khách hàng từ tháng đầu tháng 10/2025.

Mức giá cao phần lớn đến từ thuế nhập khẩu xe điện từ Mexico hiện ở mức 35%.

Về ngoại hình, dù là một mẫu SUV chạy điện, Mach-E vẫn giữ trọn DNA thể thao của dòng Mustang huyền thoại như sử dụng logo “ngựa hoang” thay vì logo Ford truyền thống, nắp capo dài và cụm đèn hậu ba thanh mang tính biểu tượng.

Mặc dù là mẫu xe SUV điện nhưng Mustang Mach-E vẫn giữ DNA của dòng xe cơ bắp Mustang huyền thoại. Ảnh: Huy Thắng

Bên cạnh đó, kiểu dáng coupe đậm chất thể thao, lưới tản nhiệt dạng chớp, hệ thống đèn LED hiện đại, la-zăng 19 inch, hệ thống cửa E-Latch không tay nắm cũng là những điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe SUV điện cơ bắp này. Kích thước tổng thể của Ford Mustang Mach-E lần lượt là 4.713 x 1.881 x 1.627 (mm) và chiều dài cơ sở 2.984mm, chỉ kém nhẹ so với VinFast VF8 (4.750 x 1.900 x 1.660 mm).

Khoang cabin của Ford Mustang Mach-E được thiết kế tối giản theo phong cách xe điện thế hệ mới với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 15,5 inch chạy hệ điều hành SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây và tùy chọn âm thanh Bang & Olufsen 10 loa.

Nội thất của Ford Mustang Mach-E được tinh giản theo xu hướng thiết kế xe điện hiện đại. Ảnh: Ngô Minh

Đáng chú ý, trần kính toàn cảnh không kèm rèm che nhưng Ford khẳng định lớp kính đặc biệt giúp giữ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Dung tích khoang hành lý là 402 lít và có thể mở rộng lên đến 1.420 lít khi gập hàng ghế sau, đi kèm với đó là cốp trước với dung tích 81 lít.

Ford Mustang Mach-E Premium AWD được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và sau, cho tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Xe có chế độ lái một bàn đạp cho phép tăng tốc, giảm tốc và dừng hẳn chỉ bằng chân ga, mang lại trải nghiệm thuần điện đặc trưng. Bộ pin lithium-ion 88 kWh cho phép chiếc xe SUV điện này của Ford có thể di chuyển được quãng đường lên đến 550km.

Mustang Mach-E được trang bị sẵn khả năng sạc nhanh DC 150kW, sạc từ 10-80% pin chỉ trong 36 phút, xe có thể sạc AC thông qua nguồn điện một pha (7,4kW) hoặc ba pha (11kW), sạc từ 10-80% pin chỉ mất khoảng 6 giờ.

Mustang Mach-E sở hữu trần kính không rèm che cần được thử thách trong những ngày nắng nóng tại Việt Nam. Ảnh: Ford

Mẫu xe điện mới của Ford cũng đươc trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS tiêu chuẩn gồm: Giảm thiểu va chạm, hỗ trợ phanh lùi, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và giám sát tình trạng người lái, camera 360.

Ford Việt Nam cho biết khách hàng có thể sạc xe điện tại hệ thống sạc ở 53 đại lý trên toàn quốc và đang hợp tác cùng các đơn vị cung cấp trạm sạc để nâng tổng số lên 275 điểm trong thời gian tới.

Với giá gần 2,6 tỷ đồng, Mustang Mach-E không hướng đến số đông mà tập trung vào nhóm khách hàng cao cấp, yêu thích thương hiệu Mustang và sẵn sàng trải nghiệm xe điện mới mẻ. Ford Việt Nam chưa đặt mục tiêu doanh số cụ thể, mà xem đây là bước thử nghiệm để đo phản ứng thị trường trước khi mở rộng danh mục xe điện.

Tuy nhiên, khi cần thúc đẩy doanh số, Ford Mustang Mach-E chắc chắn sẽ phải cạnh tranh với đối thủ đáng gờm trên thị trường xe điện Việt là VinFast VF8 hiện chỉ có giá bán bằng một nửa (1,199 tỷ đồng) nhưng có sức mạnh gần tương đương.

