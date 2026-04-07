Ở tuần thứ 2 công chiếu, "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn với sự tham gia của NSND Lê Khanh, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Khương Lê... hiện đã thu về gần 60 tỷ đồng và nhận nhiều nhận xét tích cực.

Nhật thực, nhạc Phạm Duy và canh bạc điện ảnh liều lĩnh

- Anh chọn năm 1995 - thời điểm nhật thực toàn phần hiếm gặp xuất hiện như lời hẹn ước của hai nhân vật. Là anh vô tình có được hay từ đầu đã xây dựng câu chuyện quanh khoảnh khắc lịch sử đó?

Sự kiện nhật thực là chi tiết do Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng trong quá trình đi tìm một tình tiết đặc biệt cho kịch bản đã tìm ra và đề xuất với đạo diễn là tôi và biên kịch Toto Chan. Cũng từ điểm mấu chốt này là từ khóa mà tôi tìm thấy đầu tiên khi tìm hiểu những yếu tố mang tính sự kiện tại thời điểm đó.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn trao đổi với NSND Lê Khanh và hoa hậu Thiên Ân ở phim trường.

Trên câu chuyện tình yêu thông thường, ê-kíp đã lồng ghép sự kiện đó vào câu chuyện - đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà là sự sáng tạo của team biên kịch, giúp cho câu chuyện tưởng chừng như đơn giản lại có sức nặng hơn.

- Anh dùng ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy - âm nhạc của một thế hệ đã xa - cho nhân vật là người trẻ thập niên 90 nhưng làm lay động nhiều người trẻ đi xem phim và tìm kiếm ngược trở lại những giai điệu cũ. Anh nói gì về những lựa chọn âm nhạc trong phim?

Tôi là người thích âm nhạc nên hầu hết phim mình làm sẽ có nhiều bài hát. Khi nghe nhạc Phạm Duy, tôi thấy hình ảnh Công giáo rất rõ và quyết định đưa những bài mình yêu thích lên phim. Tôi và nhà sản xuất cũng liều khi đưa nhạc xưa lên phim vì sợ khán giả bây giờ sẽ khó cảm nhưng may mắn họ lại khá thích những bài hát đó.

- Là người Công giáo, anh có từng lo ngại sự am hiểu quá sâu của mình về đạo vô tình khiến phim chỉ người trong đạo mới thật sự thấm, còn khán giả chỉ tiếp cận được phần bề mặt?

Vì những lo lắng đó nên tôi không muốn chỉ những người trong đạo mới hiểu được câu chuyện. Tôi không kể một câu chuyện cổ tích của xóm đạo, tôi chọn kể một câu chuyện nhiều biến cố, nhiều giằng xé bên trong hơn. Tôi không muốn tô hồng mọi thứ - một câu chuyện có cả mảng sáng mảng tối giúp cho khán giả có cái nhìn đa chiều hơn.

Hoa hậu Thiên Ân và đạo diễn Lê Thiện Viễn.

- Đoàn Thiên Ân theo Tin Lành, anh theo Công giáo - hai nhánh có những khác biệt. Trong quá trình làm việc cùng nhau, sự khác biệt có tạo ra căng thẳng hay trở thành chiều sâu cho chính hành trình đức tin của nhân vật?

Cả Thiên Ân và tôi đều tin vào Thiên Chúa nên sự kết nối để hiểu nhân vật không quá khó. Đây cũng là bộ phim tình cảm lãng mạn nên những khó khăn hay tranh cãi cũng chỉ xoay quanh tâm lý của nhân vật mà thôi.

- Ranh giới mỏng nhất trong phim không phải giữa đạo và đời mà là giữa "học giáo lý để cưới vợ" và "học đạo để hiểu người mình yêu". Trong cuộc sống thực tế anh từng chứng kiến, bao nhiêu người thật sự vượt qua được ranh giới đó?

Câu chuyện trên phim chính là câu chuyện ngoài đời mà tôi đã chứng kiến. Ban đầu cũng là lý do để 2 người kết nối với nhau nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả - có người sống hạnh phúc nhưng cũng có người không, cuộc sống là vậy. Tôi chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu.

Khóc trong hậu trường, thở phào sau phòng chiếu

- Điều gì ở anh cũng như nhà sản xuất đặt niềm tin vào Khương Lê với vai An Thiên?

Khi tôi gặp Khương Lê, tôi đã thấy An Thiên của mình và tôi cũng can đảm chọn Khương Lê thay vì những gương mặt có thể sẽ nổi tiếng hơn. Về ngoại hình và phong thái, Khương Lê tôi thấy hợp vai Thiên nhưng vẫn còn chút lo lắng về khả năng diễn xuất.

Phần casting và coaching (hướng dẫn - PV) tôi tự tin có sự hỗ trợ chuyên môn của Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng và ê-kíp không xem đây là ván cược mà vẫn kỹ lưỡng tổ chức các buổi private casting, workshop hướng dẫn diễn xuất dài hơi để Khương Lê thực sự sẵn sàng nhập vai. Khi vai Thiên được khán giả đón nhận, đó cũng là sự tự hào rất lớn khi chúng tôi nhìn lại.

Lê Thiện Viễn trao đổi với Khương Lê.

- Khán giả xem phim nhiều người xúc động và có ý kiến hỏi rằng tại sao phim không có cao trào, cảm giác bị bỏ lại giữa chừng. Anh nói gì về sự lựa chọn của mình?

Tôi muốn khán giả cảm nhận một cách chậm rãi những gì muốn kể. Cái kết tưởng chừng như buồn nhưng nó cũng mở ra một cánh cửa mới, một hy vọng mới.

- Giữa thị trường phim Việt đang chạy theo doanh thu, anh có phải thuyết phục nhà sản xuất hay nhà đầu tư để bảo vệ kịch bản hay diễn viên về bộ phim chỉ có đức tin, tình yêu và sự lặng lẽ của xóm đạo miền Trung?

Có chứ, nhà sản xuất hay nhà đầu tư ban đầu cũng dè dặt khi biết dự án và đến với dự án bằng sự ủng hộ tôi. Sau khi phim chiếu, nhìn sản phẩm chỉn chu và được nhiều khán giả yêu thích, mọi người đã thở phào.

- Xem hậu trường, anh và các diễn viên đã khóc rất nhiều trong thời gian tập luyện và quay, cảm giác của anh bây giờ thế nào và còn điều gì chưa thể truyền tải hay tiếc nuối?

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chỉ biết cảm ơn toàn bộ ê-kíp đã cùng nhau giúp tôi hoàn thành được bộ phim. Những gì còn tiếc nuối tôi xin dành cho dự án tiếp theo của mình.

- Ở thời điểm hiện tại với những gì anh đang đọc, đang nghe, đang xem, đang nghĩ - anh thấy đang đứng ở đâu trong hành trình điện ảnh của chính mình. Dự án tiếp theo anh đang ấp ủ rồi chứ?

Tôi vẫn đang trên hành trình làm nghề và tìm hướng đi đúng cho mình. Nếu được làm phim tiếp, thể loại tình cảm lãng mạn tôi vẫn muốn làm.

