Tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV

Tại TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phúc.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang. Ảnh: Phạm Thắng

Tại TP Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử. Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, trong khi đó ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1.

Tại TP Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Ở TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Hưng Phú, Cái Răng, An Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế , Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, Thới Long và các xã: Trường Thành, Trường Long, Phong Điền, Nhơn Ái.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng. Ảnh: PV

TP Huế có 4 đơn vị bầu cử. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, An Thủy.

Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá.

Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải lần đầu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa Thành và các xã: Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc, Trí Phải, Thới Bình, Biển Bạch,

Nguyễn Phích, Khánh An, U Minh, Khánh Lâm.

Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4, gồm các phường: Buôn Hồ, Cư Bao và các xã: Krông Pắc, Ea Khuếc, Cuôn Đăng, Cư Ngar, Ea Tui, Ea Kiết, Cư Pơng, Krông Búk, Krông Năng, Pong Drang, Dliệ Ya, Ea Drăng, Ea H'Leo, Ea Hiao, Ea Khăl.

Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cũng lần đầu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Điện Biên Phủ, Mường Thanh và các xã: Mường Phăng, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Thanh An, Núa Ngam,

Mường Nhà, Pụ Nhi, Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Trấn Biên, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai.

Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Trần Duy Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú và các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải.

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Sơn Nam, Phố Hiến, Hồng Châu và các xã: Xuân Trúc, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Đoàn Đào, Nghĩa Dân, Lương Bằng, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hoàng Hoa Thám, Tiên Tiến, Tống Trân, Tiên Hoa, Tiên Lữ, Tân Hưng, Quang Hưng, Long Hưng, Ngự Thiên.

Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Bắc Nha Trang và các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, Tân Định.

Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Việt Hùng lần đầu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Lào Cai, Cam Đường và các xã: Cốc San, Hợp Thành, A Mú Súng, Bát Xát, Bản Sèo, Dền Sáng, Mường Hum, Trịnh Tường, Y Tý, Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Tả Củ Tỷ, Lùng Phùng, Bản Liền, Bắc Hà, Cốc Lầu, Si Ma Cai, Sín Chéng.

Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: 1 Bảo Lộc, 2 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B'Lao và các xã: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đức Linh, Hoài Đức, Nam Thành, Nghị Đức.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm. Ảnh: N.X

Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Trường Vinh, Vinh Lộc, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng và các xã: Vạn An, Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung.

Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã: Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đông, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc.

Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Sinh và các xã: Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É, Chiềng La, Mường Khiêng, Mường Bám, Long Hẹ, Co Mạ, Nậm Lầu, Muổi Nọi, Mường Chiêng, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Mường Sại, Mường La, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Ngọc Chiến.

Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiếu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư , Điền Quang, Quý Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ.

Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu lần đầu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, gồm các phường: Duyên Hải, Trường Long Hòa và các xã: Cầu Kè, Phong Thạnh, An Phú Tân, Tam Ngãi, Tân Hòa, Hùng Hòa, Tiểu Cần, Tập Ngãi, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Hàm Giang, Trà Cú, Long Hiệp, Tập Sơn, Long Hữu, Long Thành, Đông Hải, Long Vĩnh, Đôn Châu, Ngũ Lạc.